عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري تدشن خططا وقائية لمواجهة كورونا

عمان-الغد- دشنت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خططا وقائية وإجراءات مشددة لمواجهة تهديد فيروس كورونا وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإغاثية العاملة في المخيم.

وشمل ذلك توعية المرضى من اللاجئين السوريين حول كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وضرورة مراجعة العيادات المختصة في المخيم حال الاشتباه بأي أعراض للفيروس.

كما شملت الخطط الوقائية تخصيص محطات لاستقبال المراجعين اليوميين للعيادات السعودية في مخيم الزعتري لأخذ الفحوصات الأولية لهم والتأكد من خلوهم من الأعراض التي يسببها الفيروس، وفي حال الاشتباه فيتم التحويل إلى الحجر الأولي والتنسيق مع الجهات المعنية في غرفة العمليات داخل المخيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها ضمن خطة وزارة الصحة الأردنية.

كما تم تأمين المستلزمات الطبية والمطهرات والمعقمات والأقنعة الواقية والعلاجات الضرورية، وتهوية صالات الانتظار وإدخال المراجعين على دفعات مع ترك مسافات كافية احترازيا.

الجدير بالذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تعد واحدة من أهم المرافق الطبية في مخيم الزعتري حيث تستأثر بنسبة (90-95 %) من مراجعي المرافق الطبية في المخيم حيث تقدم للمرضى السوريين العلاجات والمستلزمات الطبية المتنوعة بما فيهم ذوي الامراض المزمنة على اختلاف حاجتهم