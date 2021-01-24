عياصرة ينتقد كشف راتب طوقان للإعلام وحجبه عن مجلس النواب

جهاد المنسي

عمان- انتقد النائب عمر عياصرة، رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان، بسبب عدم كشفه عن راتبه تحت قبة البرلمان، فيما كشفه للإعلام وأرفق كشف راتبه في الرد، لكن الحكومة لم تقدم ذلك لمجلس النواب.

وكان طوقان قال خلال جلسة النواب الرقابية، التي عقدت الأربعاء الماضي، إن رئيس وأعضاء الهيئة يحملون شهادات من أرقى الجامعات الأمريكية .

وأضاف في معرض رده على سؤال للنائب محمد الفايز، أنه لم تدرج الرواتب بسبب تسفير سابق لديوان تفسير القوانين يفيد بعدم الكشف عن قيمة الراتب، لكنه أكد أنه يمكنه الحديث للنائب حول قيمة راتبه الشخصي.

وأشار إلى أنه تم توضيح الانفاق في تفاصيل الاجابة للنائب في معرض الرد على سؤاله.

ولفت الى أن الهيئة الأردن لديها مفاعل نووي للتدريب وبني في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهو العقل والدماغ لبناء أي مشروع نووي في الأردن، وهو الوحيد في منطقة المشرق العربي.

من جهته، حول النائب الفايز سؤاله للحكومة حول الهيئة الى استجواب.