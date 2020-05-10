عيد ميلاد الأميرة بسمة بنت طلال غدا الاثنين

عمان- الغد- يصادف يوم غد الحادي عشر من شهر أيار عيد ميلاد سمو الأميرة بسمة بنت طلال، التي حرصت خلال مسيرة حياتها على خدمة قضايا تمكين المرأة، والمجتمعات المحلية، وتعزيز دور الشباب في تحقيق مسيرة التنمية الشاملة في المجتمع، وتحسين رفاه الأطفال.

وتحرص سموها على متابعة هذه القضايا وتوجيه البرامج المتنوعة بشأنها، من خلال الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، الذي ترأس مجلس أمنائه، وتأسس عام 1977 كمنظمة غير حكومية، يهتم بشكل أساسي بقضايا التنمية البشرية، ومحاربة الفقر والبطالة ، وتمكين الشباب ودعم اللاجئين، من خلال المشاريع والمبادرات التي ينفذها عبر مراكزه التنموية الـ 51 المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وتعمل كمنصات تنموية.

وتعتبر حملة البر والإحسان، التي ينفذها الصندوق منذ عام 1991، وترأس سمو الأميرة بسمة بنت طلال لجنتها العليا، من البرامج الفاعلة التي ينفذها الصندوق، بهدف ترجمة معاني التكافل والتضامن الإنساني، إلى مشاريع ومبادرات تنموية شاملة لمساعدة الفئات المستهدفة، وتمكينها من الاعتماد على الذات.

وحرصت سموها من خلال الحملة، على الاستجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا، حيث أطلقت الحملة مؤخرا صندوق (البر للأسر المستورة) انسجاما مع الجهود الوطنية، وتجسيدا لقيم ومبادئ التكافل الاجتماعي، بهدف المساعدة في التخفيف من الاثار الاقتصادية التي لحقت بالعديد من الأسر والفئات جراء تداعيات هذه الجائحة، ومساعدتها في ظل هذه الظروف.

كما تولي سمو الأميرة بسمة من خلال توليها رئاسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة منذ تأسيسها عام 1992، اهتماما خاصا بقضايا المرأة الأردنية وتقدمها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، وزيادة وعيها بحقوقها.

وتعد اللجنة ممثلا ومرجعا وطنيا لمتابعة كل ما يتعلق بقضايا المرأة وسبل الارتقاء بدورها ومكانتها، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة، والجهات التشريعية المختصة، على مراجعة واقتراح التشريعات الوطنية الداعمة للمرأة وحقوقها، ورفع نسبة مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وعلى الصعيد الدولي، فسموها سفيرة فخرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية، وسفيرة نوايا حسنة لكل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وسموها متزوجة من وليد الكردي ولها أربعة أبناء هم فرح وهي المديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) وغازي، وسعد، وزين الشرف، وسبعة أحفاد هم فاطمة الزهراء، وزين الشرف، وعبد العزيز، وعائشة، وإيمان، وبسمة، وهيا.