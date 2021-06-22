عيسى والحجاج وطربش يتأهلون إلى بارالمبيك طوكيو



عمان -الغد- تمكن رباعو المنتخب البارالمبي لرفع الأثقال اسماء عيسى 79 كغم، ثروة الحجاج 86 كغم، ومحمد طربش 65 كغم من التأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020.

جاء ذلك بعدما تمكن كل منهم من رفع الوزن المؤهل إلى الدورة البارالمبية خلال بطولة فزاع الدولية لرفع الاثقال للأشخاص ذوي الإعاقة التي تجري منافساتها في قاعة نادي دبي لأصحاب الهمم.

وكان الرباع الأردني عبد الكريم خطاب بطل رفع الأثقال البارالمبي قد حطم الرقم القياسي العالمي لفئة وزن 88 كغم ليظفر بذهبية البطولة.

وتمكن أيضا عمر قرادة من خطف ذهبية وزن 49 كغم بعدما تمكن من رفع 175 كـغم في مستهل المشاركة الأردنية بالبطولة وينظر أن يظهر كل من معتز الجنيدي 97 كغم، وجميل الشبلي لوزن فوق 107 كغم في ختام المشاركة الأردنية.

يذكر أن البطولة إنطلقت صباح السبت الماضي وتعد المحطة الأخيرة لـبارلمبيـك طـوكيو، وتقام تحت إجراءات صحية مشددة دون احتفالات أو جمهور، وبمشاركة 54 دولة حول العالم.