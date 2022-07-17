“عيلة طابقين”.. عمل كوميدي تقدمه مجموعة المركز العربي الإعلامية

عمان-الغد- باشرت كوادر مجموعة المركز العربي الإعلامية تصوير المسلسل الاجتماعي الكوميدي “عيلة طابقين” وهو من ضمن باقة الإنتاجات التي بدأت المجموعة بتنفيذها للموسم القادم وذلك ضمن ما أعلنت عنه مؤخرا، حيث ستقدم للجمهور العربي مجموعة متميزة ومتنوعة من الأعمال الفنية من حيث الشكل والمضمون وذلك في انطلاقة قوية تحضر لها المجموعة منذ سنتين.

المسلسل الذي سيشارك به نخبة من النجوم الأردنيين والعرب، ويحمل توقيع المخرج سائد بشير الهواري يتضمن أبعادًا واقعية ورسالة إنسانية ويعالج الواقع من زاوية خاصة، من خلال بيئة الفندق الذي تدور فيه الأحداث، معتمداً على التنويع في شخصيات جديدة وممتعة في كل حلقة من حلقاته، وحكايات مميزة ومثيرة تحملها كل شخصية تزور هذا الفندق، ليكون المكان بطلاً، بوصفه صورةً مصغرة عن العالم، يضم تجارب كثيرة ومتنوعة، تغني العقل والعين، وتقدم أفقاً مشوقاً ومضحكاً في الآن ذاته.

كتب نص المسلسل مجموعة من الكُتّاب وبإشراف مباشر من المُنتج طلال العواملة، حيث تمّت معالجة الحكاية لتأتي في موسم واحد من 30 حلقة مدّة كل منها 30 دقيقة، تتوازى فيها الحبكات بشكل منتظم ومدروس، وستبدأ كل حلقة بمشهد افتتاحي تشويقي يعرض سؤالا عند المشاهد وتجيبه الحلقات بأحداثها.

الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز العربي الإعلامية المنتج طلال العواملة تحدث عن المسلسل قائلا “البيت مكان حميم، والعائلة نواة أي مجتمع، وبقاؤها سليمة مُتحدة مُتحابة، تُبقي المجتمع بخير، ولعل هذه الفكرة تستحق الاستحضار اليوم، في ظل الانتشار الكثيف للذاتية في الحياة الواقعية، ورغم أهمية الفرد وذاته، إلا أن قيم العائلة مهمة أيضاً، وقد تُشكل اليوم حلاً أساسياً ضمن مجموعة الحلول الممكنة لاستعادة الأفراد هويتهم، ولعل الكوميديا التي يقدمها المسلسل تحاول أن توصل هذه الفكرة، بأسلوب ترفيهي مشوق، حتى لا تكون مجرد تجربة دون أي جدوى أو هدف”.

ويذكر أن مجموعة المركز العربي الإعلامية هي مؤسسة إعلامية تجارية مستقلة، تبتكر وتنتج محتوى سينمائيا وتلفزيونيا عالي الجودة، تأسست عام 1983 من قبل المنتج عدنان العواملة، ومن ثم انتقلت إدارة المجموعة للمنتج طلال العواملة، واستطاعت من خلال إدارتها وفريقها الانتقال من كونها شركة عائلية إلى مجموعة إبداعية متكاملة، بحيث تشكل بوابة واسعة للترفيه التلفزيوني العربي للعالم.

قدمت المجموعة العديد من الأعمال التلفزيونية، تنوعت بين المسلسلات التاريخية والاجتماعية والبدوية، من أبرزها مسلسل “الاجتياح” الحائز على جائزة “الإيمي” العالمية الأولى والوحيدة عربيا في عام 2008، وغيره من المسلسلات والبرامج التي حصلت على عدة جوائز وتكريمات في مهرجانات عربية وفي مقدمة هذه الأعمال “نمر بن العدوان”، “عوده أبو تايه”، “مالك بن الريب”، “سلطانة”، “شهرزاد”، “الحجاج”، “الأمين والمأمون” بالإضافة إلى عدد كبير من الأعمال الفنية التي أثرت الشاشات العربية.