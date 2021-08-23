“عينك على المستقبل” ترشد الطلبة وتحمي من “سوء الاختيار”

معتصم الرقاد

عمان- جاءت مبادرة “عينك على المستقبل” التطوعية لترشد طلبة الثانوية العامة لاختيار تخصصاتهم الجامعية، وطلبة التاسع والعاشر لاختيار تخصصاتهم الثانوية، وتم استحداث فرق أخرى لإرشاد أولياء الأمور.

“عينك على المستقبل” أطلقها مجموعة من طلاب الجامعة الأردنية بناء على تجربتهم باختيار التخصصات الجامعية وسوء اختيار التخصص والجامعة بالنسبة للبعض، بسبب قلة المعلومات عن هذا الجانب بشكل عام.

المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتم إنجاز 18 كرنفالا، وهي إحدى مشاريع مؤسسة “بادر وساهم”، وهي شبابية تطوعية غير ربحية، انطلقت من طلبة الجامعة الاردنية بالشراكة مع وزارة الشباب، ووزارة التربية والتعليم، وجو أكاديمي، إضافة لمؤسسات محلية مجتمعية والمؤسسات التعليمية، ويتم ذكر الشركاء لكل كرنفال بشكل خاص.

الطالبة روان العظم من فريق المبادرة تقول، “بدأت الفعاليات بمجموعة طلاب من الجامعة الأردنية قاموا بالاتفاق على فكرة الكرنفال لمساعدة طلاب التوجيهي في تجنب سوء الاختيار بالتخصص، ونظم كرنفال يتم به الشرح والتوضيح للطلبة حول التخصصات بشكل ممنهج، وليس بناء على تجارب الأشخاص فقط، فنحن نتحدث عن التخصص من أهل الاختصاص من المتطوعين بحيادية تامة”.

وتتابع، “أول حضور كان لأكثر من 3000 طالب زائر، ونظراً لإقبال الطلاب والحاجة المجتمعية، نظمت الكرنفالات على مدى 9 سنوات ومستمرين إن شاء الله بالمبادرة”.

وبينت العظم أن الكرنفال يحتوي على عدة أقسام، أول قسم وهو الأهم قسم الإرشاد لطلبة التوجيهي، مقسم لعدة قطاعات، قطاعات هندسية وطبية وإنسانية وعلمية، ويكون الإرشاد على شكل “بوثات”، كل بوث يمثل تخصص معين عليه ويشرف عليه مجموعة متطوعين من مختلف الجامعات الأردنية، يقومون بالشرح عن التخصص والمواد والساعات وكل تفاصيله.

أما القسم الثاني فهو قسم إرشاد طلبة الصف العاشر بالمسارات الأكاديمية والمهنية المتاحة أمامهم “علمي، أدبي، صناعي ومهني”، ويتم شرح العديد من التفاصيل والمجالات الجامعية المتاحة لهم، وقسم إرشاد أولياء الأمور، كونهم عاملا رئيسيا في التأثير واختيار التخصص، وإرشاد القبول الموحد، يساعد الطلاب أصحاب المنح والمكارم بكيفية التسجيل والوثائق اللازمة، كما يتم الشرح عن المنح الجامعية المتاحة.

وتقول روان، هذا العام قام الفريق بإقامة كرنفال إلكتروني حظي بنجاح كبير، إضافة إلى كرنفال ميداني في جامعة الحسين التقنية.

وأصدر فريق المبادرة أول مجلة متخصصة في التعريف بالخيارات التعليمية المتوفرة لطلبة التوجيهي “وداعاً توجيهي”، وتشمل المجلة التخصصات المهنية والتقنية والجامعية، وأول دليل متخصص لاكتشاف الميول، وتحديد التخصص الملائم “دليل عيش حلمك” فالطالب يتصفح دليل المبادرة ويعمل اختبار شخصية وتحديد ميول، وخلال هذا الاختبار تحدد مجموعة التخصصات الأقرب إلى شخصيته وميوله، ويجد في الدليل شرح عن كل التخصصات الموجودة في الأردن، ثم يفتح الدليل، ويتعرف على التخصص ومكان تدريسه بالجامعات أو الأكاديميات.

والكرنفالات فيها بوثات إرشادية، وفيها ورشات إرشادية للطلاب التوجيهي والمقبلين على المرحلة الثانوية، ولأولياء الأمور، وجميعها ذات طابع تفاعلي بعيدا عن التلقين، والمواضيع التي يتم اختيارها تهم الطلاب إجمالا في مرحلتهم الجامعية المقبلة، من قبل فريق التدريب والتطوير، وفيها طابع ترفيهي وألعاب علمية.

وتهدف المبادرة بحسب فريق العمل إلى مساعدة الطلاب على اكتشاف قدراتهم وميولهم، والتعريف بالتخصصات وماهيتها والتوعية باحتياجات سوق العمل، والتوعية بخيارات التعلم، وهي أحد مشاريع مبادرة “عينك على المستقبل”، وهي أكبر حدث للتعريف بالتخصصات وخيارات التعليم المستقبلية ينطلق في صيف كل عام منذ العام 2011 بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ويزوره آلالاف الطلاب وذويهم سنويا.