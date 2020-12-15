عين الباشا : تردي أوضاع طريق الشويحي يهدد حياة سالكيه

حابس العدوان

عين الباشا – يعاني عدد من الاهالي في لواء عين الباشا من كثرة الحفر والمطبات وضيق سعة الطريق الرئيس المؤدي إلى مناطق الشويحي وابونصير وموبص والذي يشهد حركة سير كثيفة طوال اليوم.

ويؤكد عدد من المواطنين، ان الطريق يعتبر المدخل الرئيس المؤدي إلى عدد من التجمعات السكانية ويشهد كثافة مرورية كبيرة على مدار الساعة، لافتين إلى أن الطريق يعاني من رداءة البنية التحتية سواء الحفر والمطبات المنتشرة على طول الطريق الممتد بطول 6 كم او انتشار محال الخردة واماكن تربية المواشي على جانبيه.

ويوضح عادل عودة ان الطريق الذي مضت على انشائه عشرات السنين ما يزال على سعته عند الانشاء والتي لا تتجاوز 8 امتار في حين ان سعته على المخططات 20 مترا، مضيفا ان التوسع العمراني وما رافقه من زيادة سكانية أدى إلى زيادة اعداد مستخدمي الطريق حتى بات يشهد حركة سير كثيفة على مدار الساعة.

ويبين ان تجاهل الجهات المعنية اجراء صيانة دورية للطريق فاقم من اوضاعه خاصة الحفر والمطبات التي باتت تشكل خطرا على سالكي الطريق، مشيرا إلى ان خطورة الطريق تزداد مع بداية فصل الشتاء وهطل الامطار التي تزيد من رداء بنيته التحتية.

ويؤكد أسامة الوريكات أن معاناة الأهالي تتفاقم يوما بعد يوم في ظل التجاهل الرسمي بتوسعة الطريق وصيانته بشكل دوري، مبينا ان الطريق يخدم مناطق الشويحي الغربي وبعض اجزاء مخيم البقعة وقرى ابونصير وابوحامد وموبص ويربطها بشارع الاردن ويخترق بعض التجمعات السكانية ما يزيد من خطورته على السكان وخاصة الاطفال.

ويبين ان ما يزيد من خطورة الطريق وجود عدد كبير من محال الخردة المكدسة على جانبه في حين ان العديد من حظائر الماشية موجودة على الجانب الآخر ما ادى إلى تقليص سعته بشكل كبير يحول معه التوقف على الرصيف في بعض المناطق، مضيفا ان الطريق يفتقر للوحات الارشادية والتحذيرية والانارة وبحاجة ماسة للتوسعة ليتناسب مع حجم الحركة المرورية.

ويبين خالد هزاع، ان هذا الطريق من مسؤولية وزارة الاشغال رغم انه ضمن حدود تنظيم بلدية عين الباشا، مشيرا إلى ان الطريق بوضعه الحالي يشكل خطرا حقيقيا على سائقي المركبات والمارة.

ويوضح ان بداية الطريق تعتبر مشكلة بحد ذاتها لأن عددا من السائقين يتعمدون السير بالاتجاه المعاكس للوصول إلى المدخل ما يتسبب بحوادث سير خطيرة، مضيفا ان استخدام الطريق من قبل الشاحنات المحملة بالخردة والألمنيوم واتخاذ عدد من مربي المواشي للطريق مكانا لبيع مواشيهم جميعها تسهم في تقليص سعة الشارع بشكل اكبر مما هي عليه الآن.

من جانبه يؤكد مدير الأشغال العامة في البلقاء المهندس زهير ابوزعرور، ان الطريق الذي يربط مناطق ابونصير وموبص والشويحي بأوتستراد عمان جرش طريق حيوي ومهم، وان كوادر الأشغال العامة تعمل على الدوام على صيانته، مضيفا انه سيتم العمل على تعزيز سبل السلامة المرورية على الطريق للحفاظ على مستخدميه ومركباتهم.

ويبين ان توسعة الطريق تحتاج إلى عطاء ومخصصات وسيتم اجراء الدراسات اللازمة له إلا ان الاوضاع تبقى مرهونة بتوفر المخصصات اللازمة من موازنة مجلس المحافظة.