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عين تشلسي على كوتينيو لتعويض رحيل هازارد

منذ ساعة واحدة
كوتينيو وهازارد

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لندن- بعدما أعلن النجم البلجيكي إيدن هازارد رحيله عن تشلسي، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة النادي الإنجليزي تسعى لضم البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني.
وحسب صحيفة “ماركا”، فإن مسؤولو تشلسي يرون أن كوتينيو يعد “التعويض المثالي” لهازارد، الذي سيرحل بنسبة كبيرة إلى ريال مدريد الإسباني.
وتبدو الصفقة المتوقعة بانتقال كوتينيو من برشلونة إلى تشلسي، حلا لمعضلتي الناديين، فالأول يسعى للتخلص من لاعب كلف خزائنه نحو 140 مليون يورو ولم يقدم شيئا يذكر، والثاني يريد تعويض رحيل نجمه الأول.
لكن “ماركا” أوضحت أن الصفقة قد تتأجل إلى صيف العام المقبل، إن لم تنجح مساعي تشلسي في رفع العقوبة الموقعة عليه بالمنع من ضم لاعبين جدد حتى يوليو 2020.
يشار إلى أن أندية أخرى، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي، تضع أعينها على كوتينيو، إلا أن النادي الكتالوني لم يتلق أي عرض رسمي بعد.-سكاي نيوز

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