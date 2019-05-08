عيون الأطفال تزهو بفرحة “رمضان” وطقوس اللمات العائلية

منى ابوحمور

عمان- بفرحة صادقة وعفوية وسعادة؛ يستقبل الأطفال شهر رمضان بحب وحماس كبيرين، مرحبين بطريقتهم الخاصة بالزائر المبارك الذي يضفي على أسرهم أجواء عائلية، حميمية ومميزة.

“أجمل ما في رمضان اللمات العائلية والزينة وصوت صلاة التراويح”، بهذه الكلمات يعبر الطفل عبدالله (12) عاما عن فرحته الكبيرة بقدوم رمضان، متمنيا أن يأتي أكثر من مرة في السنة.

ويصف عبدالله الأجواء المميزة التي ينتظرها كل عام، إبتداء من تحضير البيت لإستقبال رمضان وتزيينها وشراء التمر هندي والقمر دين والاستعداد لصلاة التراويح وقراءة القرآن.

ويقول “في رمضان أشعر أن الحي كله فرحان ومزين والكل سهران”، متابعا الأوقات الجميلة التي يقضيها في رمضان مع أسرته وفي الجامع برفقة والده والزيارات العائلية تجعله يشتاق لقدومه كل عام.

بدورها شاركت الأربعينية سميرة السيد أولادها في تحضيرات رمضان وشراء مستلزمات البيت واختيار الأواني الخاصة فيهم من أكواب ملونة وصحون مزركشة بزينة رمضان وتزيين البيت لتشعرهم بتميز هذا الشهر عن غيره وفرحة قدومه.

وتبين أنها في كل سنة ترى لهفة أبنائها لقدوم الشهر وتحمسهم كثيرا للصيام، لافتة إلى أن السر في التحضيرات لرمضان الطقوس والأجواء المرافقة لهذه الأجواء.

في حين تفرح شهد (8 أعوام) لقدوم رمضان واجتماع الأسرة على مائدة الإفطار يتناولون الطعام في الوقت نفسه، قائلة أن أجمل ما في هذا الشهر هو بقاء أسرتها مع بعضها البعض.

ولأول مرة يختبر الطفل سيف الصيام، ورغم أنه يشعر بالتعب، خصوصا مع الدوام المدرسي، لكنه سعيد جدا بتجربته، والطقوس التي يختبرها كل يوم برفقة اخوته وعائلته.

ويبين أنه يشعر بالفرح وهو يساعد والدته بالمطبخ، وتحضير المائدة، وأجمل لحظة برأيه عند تجمع العائلة على مائدة الافطار، ويشعر بالإنجاز أنه استطاع أن يكمل اليوم صائما ويسيطر على جوعه وعطشه.

ترتيب سطح المنزل والجلسات الخارجية التي تحرص معظم الأسر على تجهيزها وترتيبها قبيل شهر رمضان تضفي أجواء مميزة للسهرات الرمضانية، وتمنح الأطفال مجالا للعب والاستمتاع بالسهرات التي تجمع كل أفراد العائلة، وفق أم عمر العزيزي.

وتقول أم عمر، مشاغل الحياة والظروف التي تمر بها معظم الأسر تحول دون تجمع العائلة بشكل يومي أو باستمرار، وهو ما يتميز به شهر رمضان المبارك باللمة الكبيرة.

وما بين تزيين البيت ورسم الفوانيس الرمضانية على الأوراق الملونة ومساعدة الفقراء والمحتاجين؛ يستعد أطفال الخمسيني محمد بهجت لاستقبال شهر رمضان المبارك بفرحة وسرور.

يشارك بهجت أطفاله بتجهيز وتوزيع طرود الخير على الفقراء والمساكين وتوزيع الأطباق على الأسر المحتاجة، فضلا عن توزيع المياه والتمر عند صلاة المغرب في المساجد القريبة من المنزل.

ووفق الخبير الأسري مفيد سرحان فإن شهر رمضان يأتي كل عام محملا بالهدايا والخيرات ولابد من أن تحسن الأسرة استقباله وقضاء أيامه ولياليه.

ويكون استقبال رمضان بتهيئة النفس للصيام أولا والاستعداد للتحمل وعمل الخير والإستعداد المادي الذي يشمل تجهيز الاحتياجات الضرورية لهذا الشهر حتى لا ينشغل الإنسان بشراء الحاجيات على حساب العبادات.

ويلفت سرحان إلى أن الكثير من الأسر قد تعودت على استقبال هذا الشهر بتزيين البيوت والشوارع والمداخل، وهي عادة طيبة خصوصا في نفوس الأطفال الذين تبقى هذه المعالم ماثلة في نفوسهم عند الكبر.

ويستشعر الأطفال بحسب سرحان من خلال الفعاليات والطقوس التي تقوم بها الأسرة بهجة رمضان حتى وإن كانوا صغار لا يصومون، فالزينة تشير الى الفرح وهي معاني جميلة في النفوس.

ويبين سرحان أن تهيئة الأسرة لإستقبال الضيوف وعمل الإفطارات العائلية شيئا طيبا شريطة أن تبتعد هذه الدعوات عن التبذير والمبالغة وأن لا تتحمل الأسرة من أجلها الديون.

ويقول، شهر رمضان فرصة للإرتقاء الروحي واللقاء الاجتماعي ولا يقتصر الأمر على الإفطار فقط وإنما أيضا في صلاة التراويح وصلاة الجماعة في الفجر والسهرات الرمضانية التي تبتعد عن إضاعة الوقت بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل.

ويؤكد سرحان على دور الأسرة على تعزيز مفهوم التكافل والتراحم بين الأسرة والأقارب والجيران عند أطفالهم من خلال مشاركتهم في توزيع طرود الخير الرمضانية وإرسال أطباق من طعام الإفطار إلى الجيران وتوزيع ما يفيض عن حاجة الأسرة من طعام على الفقراء والمحتاجين، معتبرا هذه السلوكيات أمرا في غاية الاهمية.