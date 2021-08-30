عُلا الفارس تشكر كل من حاول كسر عزيمتها..!!

الدوحة- تطل مذيعة الجزيرة عُلا الفارس على جمهورها ومتابعي القناة، من قصر الرئيس العراقي برهم صالح، الذي حل ضيفا على أولى حلقات برنامجها الجديد “الجانب الآخر”، والذي تقدمه الإعلامية الناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي.

الرئيس العراقي برهم صالح ضيف أولى حلقات #الجانب_الآخر مع علا الفارس

قريبا على شاشة #الجزيرة pic.twitter.com/I1Y5kCtVaR — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 28, 2021

والأسبوع الماضي، نشرت عُلا الفارس عبر حسابها في “تويتر” مقطعا ترويجيا للبرنامج الجديد، والذي يعد إطلالة جديدة من خلال شاشة الجزيرة.

قريبا على شاشة الجزيرة … pic.twitter.com/f8xEwE1jjh — عُلا الفارس (@OlaAlfares) August 19, 2021

وسيبث البرنامج على شاشة قناة الجزيرة، ويتناول جوانب أخرى لحياة الضيوف بعيدا عن النمط الرسمي الذي عرفوا به.

وبحسب مصادر من مقر شبكة الجزيرة فإن الفارس تقابل شخصيات سياسية ومشاهير عالميين، وتغوص معهم في قضايا أخرى غير الصورة التي ألفهم بها الجمهور. وتركز فكرة البرنامج على الجانب الآخر للشخصية العامة، وتفاصيل حياته ومحطاتها البارزة.

وغردت الفارس على صفحتها الموثقة في موقع “تويتر” أن “أياما قليلة تفصلنا عن بث الحلقة الأولى من برنامج الجانب الآخر، سعادتي كبيرة بردود الفعل الأولية وحجم التفاعل الكبير مع الإعلانات الترويجية”. كما تقدمت بـ”الشكر الجزيل مجدداً لشبكة الجزيرة على ثقتها الكبيرة منذ يوم الظهور الأول، الذي رافقه حلم برنامج كنت اتطلع اليه بعزم كبير”.

كما تحدثت في تغريدة أخرى عما قالت إنها صعوبات واجهتها شخصياً من حملات ومحاولات إحباط في مواقع التواصل وتعليقات مشينة وتحديات جائحة كورونا. مضيفة: “كان الصبر ودعم إدارة الجزيرة دافعاً للاستمرار، حمداً لله حمد الشاكرين وشكراَ لكل من حاول كسري فقد علمني معنى “الصلابة”.-(وكالات)