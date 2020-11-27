عُمانية تحول بيتها ملجأ لـ 480 قطا و 12 كلبا (صور)

المسقط – مئات القطط وعشرات الكلاب تتنافس على اهتمام مريم البلوشي وهي توزع الحلوى على سرير في منزلها في، مسقط، عاصمة عمان.

على الرغم من الشكاوى من الجيران والنفقات المتزايدة، فقد جمعت البلوشي نحو 480 قطة و12 كلبًا، واصفة حيواناتها الأليفة بأنها رافع للمزاج ورفيق أفضل من رفاقها البشر.

وأضافت البلوشي : “أجد أن الحيوانات، خاصة القطط والكلاب، أكثر إخلاصًا من البشر”.

منذ عشر سنوات بدأت البلوشي مشروعها مع الحيوانات، وتعرفت مع أصدقائها ذوي الفراء، والذين تم إنقاذ الكثير منهم من الحياة الصعبة في الشارع.

شهدت عمان زيادة في أعداد الحيوانات الضالة والمهجورة في السنوات الأخيرة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، على الرغم من عقوبات إلقاء حيوان أليف.

البلوشي حولت بيتها للحيوانات المشردة

قطط وكلاب مريم البلوشي

رأت البلوشي في الحيوان ملاذا من البشر حسب قولها

وصل أعداد الكلاب إلى 12 جرو

البلوشي وسط بعض القطط التي تربيها

منزل البلوشي صار مأوى لكلاب وقطط كثيرة

بدأت البلوشي مشوارها مع الحيوانات منذ 10سنوات

القطط وصل عددها إلى 480 هر