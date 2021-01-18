عُمان: تعيين رئيس أركان جديد للجيش وقائدي للطيران والبحرية

مسقط- أعلنت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، تعيين رئيس أركان جديد للجيش وقائدين لسلاحي الطيران والبحرية.

جاء ذلك في مرسومين سلطانيين أصدرهما سلطان البلاد هيثم بن طارق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وقضى المرسوم الأول بـ”ترقية اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيسا لأركان قوات السلطان المسلحة”.

فيما قضى الثاني بـ”ترقية العميد الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي إلى رتبة لواء، وتعيينه قائدا للبحرية، وترقية العميد الركن طيار خميس بن حمّاد الغافري لرتبة لواء، وتعيينه قائدا لسلاح الجو”.

وقبل أسبوع، أصدرت السلطنة، آلية جديدة لانتقال الحكم، تتضمن تعيين أكبر أبناء السلطان سنا وليا للعهد، في إطار إجراء تعديلات تشمل آليات انتقال ولاية الحكم في البلاد ومهام ولي العهد.-(العمانية)