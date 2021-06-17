غاتوزو يتّجه لترك فيورنتينا بعد 3 أسابيع من استلام المهمة

روما – يبدو مدرب فيورنتينا الايطالي جينارو غاتوزو في طريقه للاستقالة من منصبه بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعيينه، بحسب تقارير عدة في الصحف الايطالية.

وكان فيورنتينا تعاقد مع غاتوزو الذي ترك منصبه مدربا لنابولي في نهاية الموسم الفائت، في 25 أيار/مايو الماضي ووقع عقدا معه لمدة عامين على ان يبدأ ممارسة عمله رسميا في الاول من تموز/يوليو.

لكن يبدو أن وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بالتعاقدات ستؤدي إلى اعتذار غاتوزو عن قبول المهمة، لا سيما في ما يتعلق بلاعب وسط بورتو البرتغالي سيرجيو اوليفيرا ومواطنه غونسالو غيديش جناح فالنسيا الإسباني، بحسب ما كشفت شبكة “سكاي ايطاليا” وصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت”.

وكان غاتوزو الفائز بكأس العالم في صفوف منتخب بلاده عام 2006 وبدوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان، استلم منصبه خلفا لجوزيبي ياكيني الذي اشرف على فيورنتينا على فترتين الموسم الماضي. وأنهى فيورنيتنا الدوري الايطالي الموسم الفائت في المركز الثالث عشر. (أ ف ب)