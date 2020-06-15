العرب والعالمدولي

غارات جوية تركية على قواعد كردية في العراق

منذ 17 دقيقة
مقاتلة تركية

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اسطنبول- شن الجيش التركي ليل الأحد الإثنين غارات جوية على قواعد للمتمردين الأكراد في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.
وقالت الوزارة على تويتر “انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين”.
واستهدفت الغارات بحسب الوزارة قواعد لحزب العمال الكردستاني في مناطق قنديل وسنجار وهاكورك في شمال العراق.
تؤكد تركيا مشروعية غاراتها لاستهداف مخابئ حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وحلفاؤها الغربيون “منظمة إرهابية”.
ويخوض هذا الحزب صراعا مسلحا داميا ضد السلطات التركية منذ 1984.-(أ ف ب)

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