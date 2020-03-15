غاراي أول لاعب من الدوري الإسباني مصاب بفيروس كورونا

مدريد – أصبح الأرجنتيني إيزيكييل غاراي الذي يدافع عن ألوان فالنسيا، أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يعلن عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء الاعلان عن الإصابة بفيروس “كوفيد-19” الذي أدى الى إرجاء الدوري الإسباني لمرحلتين على أقل تقدير، على لسان غاراي بالذات حيث كتب في حسابه على موقع انستاغرام “”من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيء… لقد أثبتت الاختبارات إنها إيجابية بالنسبة للفيروس، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، والآن يتبقى فقط الاهتمام بتعليمات السلطات الصحية والمكوث في عزلة”.

ويغيب ابن الـ33 عاما عن فالنسيا منذ أوائل شباط/فبراير الماضي بسبب تمزق في أربطة ركبته، لكنه تواجد منذ الإصابة بجانب زملائه، وآخر ظهور له معهم كان الثلاثاء على ملعب “ميستايا” في اياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حين خسر “الخفافيش” أمام ضيفهم نابولي الإيطالي 3-4 وودعوا المسابقة القارية، بعد أن خسروا ذهابا في “سان باولو” بنتيجة 1-4.

ويدافع غاراي عن ألوان فالنسيا منذ 2016 بعد أن مر أيضا براسينغ سانتاندر (2005-2008) وريال مدريد (2008-2011)، اضافة الى تجربتين في البرتغال مع بنفيكا (2011-2014) وزينيت سان بطرسبورغ الروسي (2014-2016).

وبعد أن كان الدوري الإيطالي أول من يعلق مبارياته في البطولات الأوروبية المحلية الخمس الكبرى، لحق به الدوري الإسباني الخميس بعد الإعلان عن وضع كامل أفراد نادي ريال مدريد بجميع ألعابه في الحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا.

ثم قرر كل من الدوريين الفرنسي والألماني تعليق المباريات، وحذا حذوهما الاتحاد الأوروبي بإرجاء المباريات التي كانت مقررة هذا الأسبوع في مسابقتي دوري الأبطال و”يوروبا ليغ”، إحداها بين ريال بالذات ومضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال (1-2 ذهابا لصالح سيتي).

وأعلنت رابطة الليغا الخميس، وبعد أن كان مقررا أن تُلعب المباريات من دون جمهور، انه “بالنظر الى الظروف المعروفة هذا الصباح (الخميس)، في اشارة الى الحجر الصحي في ريال مدريد والحالات الايجابية المحتملة في أندية أخرى… توافق الرابطة على تعليق المباريات لمرحلتين على الأقل”.

ومن المتوقع أن يمتد التعليق لأكثر من الفترة المعلنة، وذلك بعد ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس “كوفيد-19” الى 196 من أصل 6391 حالة بحسب الإعلان الرسمي الأخير الذي صدر السبت. – (أ ف ب)