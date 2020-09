غاريث بيل يتهم ريال مدريد بجعل موضوع رحيله “صعب جدا”

لندن – اتهم الويلزي غاريث بايل ناديه ريال مدريد بطل اسبانيا الخميس بجعل موضوع رحيله “صعب جدا” في مسعاه لإنهاء حكايته مع الميرينغي.

ولا يعد بايل من اللاعبين المفضلين لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إذ لعب 48 دقيقة فقط في 11 مباراة بعد استئناف الدوري المحلي في حزيران/يونيو الفائت إثر تعليق المنافسات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد قرابة ثلاثة اشهر.

وكان المدرب الفرنسي قد أوضح أن لاعبه الويلزي لم يرغب اللعب في مباراة الإياب ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم ضد المضيف مانشستر سيتي الإنكليزي (1-2).

ولا يزال عقد بايل نافذا مع الفريق الملكي حتى 2022، لكن يبدو أن فرصه ضئيلة في مخططات زيدان.

وكاد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما أن ينضم إلى نادي جيانغسو سونينغ الصيني عام 2019 قبل أن يوقف ريال الصفقة وهو القرار الذي لا زال يزعج بايل.

وقال الدولي الويلزي الذي يخوض منتخب بلاده مساء الخميس المباراة الأولى ضمن دوري الأمم الأوروبية ضد المضيف فنلندا لقناة سكاي سبورتس “أعتقد أن النادي مدين لي بالإجابة عن هذا السؤال لأنني حاولت الرحيل العام الماضي. لقد أوقفوا كل شيء في اللحظة الأخيرة”.

