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غاريث بيل يعود إلى المران الجماعي مع ريال مدريد

منذ ساعة واحدة

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مدريد – عاد ريال مدريد للتدرب الثلاثاء، بعد حصول اللاعبين على يومين راحة في أسبوع مهم، حيث أن الفريق سيستأنف مبارياته بالليغا يوم الأحد القادم أمام إيبار بعد 3 أشهر من التوقف.

واستعاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في المران جناحه الويلزي غاريث بيل، الذي كان قد غاب عن المران الجماعي الآخر توخيا للحذر.

وغاب عن المران كل من المصابين، لوكا يوفيتش، الذي ينتظر عودته في غضون أسبوعين، وناتشو فرنانديز، الذي تعرض بالأمس لإصابة عضلية.

ويتطلع ريال مدريد للفوز على إيبار من أجل مواصلة الضغط على برشلونة الذي يتفوق عليه بنقطتين، وذلك قبل نهاية الليغا بـ11 جولة، حيث يسعى الملكي للتتويج بلقبه الـ34 في الليغا. (إفي) 

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