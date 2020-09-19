غاريث بيل يعود إلى توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة

أبوظبي- أعلن توتنهام الإنجليزي، السبت، استعادة لاعبه السابق غاريث بيل من ريال مدريد على سبيل الإعارة، كما ضم سيرجيو ريغيلون الظهير الأيسر بعقد نهائي السبت.

ويعود غاريث بيل إلى ناديه اللندني بعقد إعارة لموسم واحد، فيما ذكرت تقارير أن توتنهام سيدفع 20 مليون جنيه إسترليني (25.8 مليون دولار) في مجموع أجر وقيمة ضم مهاجم ويلز البالغ عمره 31 عاما.

وسجل الدولي الويلزي 105 أهداف وصنع 68 تمريرة حاسمة في 251 مباراة بقميص نادي العاصمة الإسبانية، وأحرز مسابقة دوري أبطال أوروبا 4 مرات وفاز بالدوري المحلي مرتين.

غير أن بيل الذي خاض 83 مباراة دولية عانى من الإصابات المتكررة خلال سنواته الأولى في مدريد، قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء في الأعوام الأخيرة مع تسلم الفرنسي زين الدين زيدان المهام التدريبية.

ونشر بيل تغريدة على حسابه في تويتر: “أنا عدت” وأرفق معها صورة بقميص توتنهام، فيما تجاهل توجيه أي رسائل إلى نادية ريال مدريد “الملكي”.

وقضى ريغيلون الموسم الماضي على سبيل الإعارة في أشبيلية، وذكرت تقارير أنه انضم من ريال مقابل 30 مليون يورو (35.51 مليون دولار). سكاي نيوز عربية