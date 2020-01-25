آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

غاريث بيل يغيب مجددا عن ريال مدريد بسبب الإصابة

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – يغيب اللاعب الويلزي غاريث بيل عن مباراة فريقه ريال مدريد أمام بلد الوليد يوم الأحد المقبل بعد تأكد إصابته بالتواء طفيف في الكاحل، على أن يحاول اللحاق بمواجهة الديربي في الأول من شباط (فبراير) المقبل أمام أتلتيكو مدريد، وذلك حسبما أكدت مصادر من الفريق الملكي لـ(إفي).

وخلال مواجهة فريق أونيونيستا يوم الأربعاء الماضي في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وهو اللقاء الذي عاد فيه بيل للتسجيل بعد صيام عن التهديف دام لـ143 يوما، أصيب الويلزي بالتواء في الكاحل الأيسر.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب في المدينة الرياضية للميرينجي إصابته بالتواء طفيف في الكاحل، ولذا لن يدخل اللاعب في القائمة التي سيعلنها المدرب زين الدين زيدان لمواجهة بلد الوليد.

وغاب بيل عن تدريبات الفريق وبدأ عملية التأهيل داخل المدينة الرياضية. وشارك اللاعب هذا الموسم خلال 15 مباراة -11 منها كأساسي- ونجح في تسجيل 3 أهداف فقط.

ويهدف الفريق الملكي إلى تجهير بيل قبل مواجهة الديربي أمام الروخيبلانكوس في الأول من شباط (فبراير) المقبل، حيث سيغيب اللاعب أيضا عن مواجهة ريال ساراقسطة في بطولة كأس الملك.

الوسوم

مقالات ذات صلة

نادال راضٍ عن مستواه في مواجهة كارينيو ببطولة أستراليا المفتوحة

منذ 8 دقائق

لايبزيغ يؤكد رسمياً ضم الإسباني داني أولمو حتى العام 2024

منذ 48 دقيقة

بعد التأهل الأولمبي .. السعودية تبحث عن لقبها الأول آسيويا

منذ 55 دقيقة

“أيلة” تحتضن سلسلة ندوات على هامش “الرحلة إلى الأردن”

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock