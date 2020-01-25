غاريث بيل يغيب مجددا عن ريال مدريد بسبب الإصابة

مدريد – يغيب اللاعب الويلزي غاريث بيل عن مباراة فريقه ريال مدريد أمام بلد الوليد يوم الأحد المقبل بعد تأكد إصابته بالتواء طفيف في الكاحل، على أن يحاول اللحاق بمواجهة الديربي في الأول من شباط (فبراير) المقبل أمام أتلتيكو مدريد، وذلك حسبما أكدت مصادر من الفريق الملكي لـ(إفي).

وخلال مواجهة فريق أونيونيستا يوم الأربعاء الماضي في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وهو اللقاء الذي عاد فيه بيل للتسجيل بعد صيام عن التهديف دام لـ143 يوما، أصيب الويلزي بالتواء في الكاحل الأيسر.

🔴🎙💬 EN DIRECTO: ¡La rueda de prensa de Zidane previa al partido contra el @realvalladolid! #RMCity https://t.co/QxR3SHoJhQ — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 25, 2020

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب في المدينة الرياضية للميرينجي إصابته بالتواء طفيف في الكاحل، ولذا لن يدخل اللاعب في القائمة التي سيعلنها المدرب زين الدين زيدان لمواجهة بلد الوليد.

وغاب بيل عن تدريبات الفريق وبدأ عملية التأهيل داخل المدينة الرياضية. وشارك اللاعب هذا الموسم خلال 15 مباراة -11 منها كأساسي- ونجح في تسجيل 3 أهداف فقط.

ويهدف الفريق الملكي إلى تجهير بيل قبل مواجهة الديربي أمام الروخيبلانكوس في الأول من شباط (فبراير) المقبل، حيث سيغيب اللاعب أيضا عن مواجهة ريال ساراقسطة في بطولة كأس الملك.