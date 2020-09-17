غاريث بيل يقترب من الانتقال إلى توتنهام هذا الاسبوع (وكيله)

مدريد – ستنتهي فصول عودة الجناح الويلزي الدولي غاريث بايل إلى فريقه السابق توتنهام الانكليزي قادما من ريال مدريد الاسباني هذا الاسبوع، بحسب ما أفاد وكيل أعماله جوناثان بارنيت وكالة “فرانس برس” الخميس.

ويتم وضع اللمسات الاخيرة على صفقة معقدة بين مدريد وسبيرز، حيث من المتوقع ان يعود “القطار الويلزي” إلى نادي شمال لندن الذي كان غادره في عام 2013 في صفقة قياسية عالمية حينها بلغت 100 مليون يورو.

وقال بارنيت لوكالة “فرانس برس”: “نحن نقترب من مبتغانا”، مضيفا “أعتقد ان الامور ستكتمل هذا الاسبوع”.

ويضغط النادي الملكي من أجل انتقال دائم لبايل (31 عاما) على أمل التخلص من عبء راتبه الذي يبلغ حوالي 30 مليون يورو.

في المقابل، يخالف توتنهام إرادة بطل اسبانيا، إذ يسعى للحصول على خدمات بايل على سبيل الإعارة كجزء من حزمة تشمل دفع حوالي نصف راتبه، إلى بعض المصاريف الإضافية وفقا لاداء الويلزي.

وقد تكلّف الصفقة الإجمالية “سبيرز” حوالي 20 مليون يورو لهذا الموسم، علما أنه يبقى عامان على عقد الويلزي مع النادي الملكي.

سجل الدولي الويلزي 105 أهداف وصنع 68 تمريرة حاسمة في 251 مباراة بقميص نادي العاصمة الاسبانية، وأحرز مسابقة دوري ابطال أوروبا أربع مرات وفاز بالدوري المحلي مرتين.

غير أن بايل الذي خاض 83 مباراة دولية عانى من الإصابات المتكررة خلال سنواته الاولى في مدريد، قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء في الاعوام الاخيرة مع تسلم الفرنسي زين الدين زيدان المهام التدريبية.

وفي حال انتقاله إلى توتنهام، سيلعب بايل تحت اشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، علما أن الاخير صرح الاربعاء انه سعى للتعاقد مع الويلزي خلال فترة اشرافه على الريال بين عامي 2010 و2013.

قال مورينيو “حاولت التعاقد معه خلال الفترة التي امضيتها مع ريال مدريد واتبع الرئيس (فلورنتينو بيريز) غزيرتي ومعرفتي، وفي العام الذي رحلت خلاله أحضر غاريث إلى النادي”، مضيفا “هذا ليس بسرّ وغاريث يعلم بذلك”.

ويقترب توتنهام الذي استهل منافسات الدوري الممتاز بخسارة على أرضه أمام إيفرتون صفر-1 من التعاقد مع الظهير الايسر لريال سيرخيو ريغيلون مقابل حوالي 30 مليون يورو. (أ ف ب)