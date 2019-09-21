غاريث بيل “يهين” ريال مدريد.. وفيديو يكشف كل شيء

أبوظبي– أثار النجم الويلزي، غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني جدلا واسعا من خلال لقطة أظهرتها وسائل إعلام عالمية، يرفض خلالها التقاط صورة وهو يحمل راية النادي خلال مباراة باريس سان جرمان الفرنسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونشرت قناة “سبورت إنترتيفو”، مقطع فيديو قبل انطلاق مباراة الريال مع سان جرمان الأخيرة، وأثناء التحضير لالتقاط صورة المباراة، سلم رافائيل فاران زميله غاريث بيل راية تحمل شعار ريال مدريد.

Gareth Bale absolutely hates Real Madrid and I love it. pic.twitter.com/cbeW22scMT — Elliot Hackney (@ElliotHackney) September 20, 2019

والمثير للجدل، أن بيل رفض حمل الراية وتردد كثيرا، قبل أن يمررها لزميله داني كارفخال، الذي كان يقف بجانبه ليلتقط الصورة دون أن يمسك بشعار النادي.

يذكر أن النجم الويلزي ارتبط اسمه طوال الصيف الماضي بالرحيل عن ريال مدريد، بعد أن أكد المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان أنه خارج خططه للموسم الجديد.

ومع عدم تلقيه أي عرض مناسب وبعد إصابة ماركو أسينسيو، احتفظ ريال مدريد بالنجم الويلزي، بل وشارك أساسيا مع الميرينغي في الدوري الإسباني ودوري الأبطال. سكاي نيوز