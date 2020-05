غاريث بيل يُغازل أندية الدوري الأميركي لكرة القدم

مدن – أشاد الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، بتطور الدوري الأميركي لكرة القدم وقال إنه “يرغب” باللعب في لوس أنجلوس، وهي المدينة التي يقضي بها عطلته ويمارس خلالها “الجولف” كثيرا.

وقال اللاعب خلال مقابلة مع مدونة (ذا هاتريك) الصوتية: “يعجبني الدوري الأميركي لكرة القدم، فقد ارتفع مستواه كثيرا خلال السنوات الأخيرة وسيواصل التطور بفضل التحسينات التي تتم في الملاعب وفي الأندية وأيضا بفضل اللاعبين الذين ينضمون إليه. الكثيرون في الوقت الحالي يفضلون الذهاب إلى أمريكا وبالتأكيد هذا أمر أرغب به. استمتع كثيرا بالذهاب إلى لوس أنجلوس لقضاء العطلات. أمارس رياضة الجولف كثيرا عندما أكون هناك”.

Is a move to the MLS on the horizon for Gareth Bale? 🇺🇸 pic.twitter.com/KatSuDRIFm

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) May 2, 2020