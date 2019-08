غاري كاهيل يوقع رسمياً على كشوفات كريستال بالاس

لندن – وقّع المدافع الدولي الإنجليزي السابق غاري كاهيل على كشوفات كريستال بالاس، الذي سيدافع عن ألوانه لمدة عامين، بعد أن ارتدى قميص الجار اللندني تشيلسي طيلة 7 أعوام، توج خلالها بلقب الدوري الممتاز مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة و”يوروبا ليغ” مرتين.

وقال كاهيل (33 عاما) الذي وجد نفسه دون فريق بعد انتهاء عقده مع تشيلسي هذا الصيف، لموقع ناديه الجديد: “أنا سعيد لوجودي هنا، أعتقد أنها فرصة جيدة بالنسبة لي أن أواصل مسيرتي في الدوري الممتاز، وأن ألعب في فريق جيد ومثير”.

Crystal Palace have signed former England and Chelsea defender Gary Cahill on a two-year deal.

