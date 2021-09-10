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غازبروم: بناء خط الأنابيب الروسي الألماني نورد ستريم 2 “أُنجز بالكامل”

منذ 3 ساعات
غازبروم

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موسكو- أعلنت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة الجمعة أن بناء خط أنابيب غاز “نورد ستريم 2” الذي يربط روسيا بألمانيا “أُنجز بالكامل”، إثر ورشة استراتيجية تأخرت مرات عدة بسبب تهديدات بفرض عقوبات أميركية وتوترات جيوسياسية.
وقالت الشركة في رسالة نشرتها على قناتها على تطبيق “تلغرام”، “أثناء اجتماع تشغيلي صباحي في غازبروم، صرّح (المدير العام للمجموعة) أليكسي ميلر أن هذا الصباح عند الساعة 08,45 بتوقيت موسكو (05,45 ت غ)، أُنجز بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 بالكامل”.(أ ف ب)

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