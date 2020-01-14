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غاز المدفأة يصيب 12 شخصا بالاختناق في عمان وإربد

منذ ساعتين

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عمان- الغد- أصيب 7 أشخاص بضيق في التنفس جراء استنشاقهم الغازات المنبعثة عن مدفأة غاز  بمنطقة خريبة السوق في عمّان.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع الحادث، حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

وفي إربد، تعاملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد مع حادث ضيق في التنفس تعرض له 5 أشخاص نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة عن مدفأة غاز بمنطقة شارع الجامعة، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالتهم العامة متوسطة.

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