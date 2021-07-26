“غاز ناس” تدرب طلبة على التكنولوجيا

إبراهيم المبيضين

عمان- وقعت شركة “غاز ناس” لتكنولوجيا المعلومات -الشركة الريادية المشرفة على تطبيق للهواتف الذكية لطلب الغاز ومشتقات الطاقة- مؤخرا اتفاقية تعاون مع جامعة الحسين بن طلال لتدريب 30 طالبا جامعيا على محوري تقنية المعلومات وريادة الأعمال على مدار ثلاث سنوات.

ويأتي إبرام هذه الاتفاقية في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تحولا رقميا في جميع القطاعات الاقتصادية، واعتمادا متزايدا على التقنية كأدوات لتحسين الاقتصاد، وتركيزا كبيرا على ريادة الأعمال للمساهمة في النمو الاقتصادي.

وتهدف الاتفاقية التي سيجري تنفيذها بدعم مادي مقدم للطلبة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي اي زد”، الى تدريب 30 طالبا جامعيا من طلبة جامعة الحسين بن طلال على مدار ثلاثة أعوام (بواقع عشرة طلاب في كل عام) وتزويدهم بالخبرات في قطاعي التقنية وريادة الأعمال، وذلك لتحضيرهم وتسليحهم بالأدوات اللازمة للانخراط في سوق العمل التي ستسيطر على وظائفها في السنوات المقبلة المهارات الرقمية.

وأكدت عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الحسين بن طلال الدكتورة ليالي المزايدة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الدراسات الثنائية والمدعوم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الذي يرمي الى تعزيز التواصل والتشارك بين الطلاب والجامعة وشركات القطاع الخاص، حيث يوفر هذا البرنامج التدريب لمجموعة من طلاب تخصصات تكنولوجيا المعلومات ومنذ السنة الدراسية الأولى من خلال الشركات المتخصصة التي ستوفر البيئة التدريبية المناسبة، وكل ذلك تحضيرا لهؤلاء الطلاب للمستقبل وسوق العمل.

وقالت إن مجموعة من الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات، ومنها شركة “غاز ناس”، تستضيف المرحلة الثانية من برنامج الدراسات الثنائية لتنفيذ البرنامج في بيئة عمل واقعية تمنح الطلاب فرصة كبيرة للتعرف واقعيا إلى التكنولوجيا وأثرها وتطوير مهاراتهم الرقمية والعملية للانخراط في سوق العمل أو لتحفيزهم على إنشاء شركاتهم الخاصة في المستقبل.

وسيوفر البرنامج، من خلال فريق شركة “غاز ناس”؛ التدريب على تكنولوجيا المعلومات بشكل عام ودورها في السوقين المحلي والعالمي، التدريب العملي على أحدث لغات البرمجة، وتوعية الطالب بالفكر الريادي وأهميته للمجتمع.