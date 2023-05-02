غالبية الأردنيين: مجتمعنا غير سعيد

37 % من الأردنيين يثقون بحكومة الخصاونة بعد مرور عامين ونصف العام على تشكيلها

88 % من الأردنيين يصفون العلاقات الأردنية الفلسطينية بالجيدة إلى ممتازة

75 % من الأردنيين راضون من موقف الأردن في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات

86 % إعادة خدمة العلم ستسهم بتعزيز ثقافة الانضباط لدى الشباب

4 % فقط من الأردنيين سمعوا عن الأحزاب الجديدة التي تم تأسيسها

1 % من الأردنيين يفكرون في الانضمام إلى الأحزاب الحالية

83 % من الأردنيين يرون أن الأوضاع الاقتصادية تسير باتجاه سلبي حاليا

24 % فقط من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الإيجابي

75 % من الأردنيين يعتقدون أن المجتمع غير سعيد

يعتقد غالبية الأردنيين (75% منهم) أن الأردنيين مجتمع غير سعيد، وفق استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد مرور عامين ونصف العام على تشكيل الحكومة.

وجاء في المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج الاستطلاع، اليوم الثلاثاء، أن (83%) من الأردنيين غير راضين عن دور الحكومة في مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

كما حصلت حكومة بشر الخصاونة على ثقة (37%) من الأردنيين بعد مرور عامين ونصف العام على تشكيلها.

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