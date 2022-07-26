غالتييه: لن نغير أسلوب الفريق في اللعب

تعهد كريستوف غالتييه مدرب ​باريس سان جيرمان​ بالحفاظ على الحمض النووي للفريق على الرغم من المخاطر الدفاعية المرتبطة به.

وقال غالتييه: “حتى لو كانت الاستعدادات قصيرة جدًا في فترة ما قبل الموسم، حتى لو كانت هناك رحلات طويلة، فإن حقيقة لعب هذه المباريات الثلاث هنا ضد فرق جاهزة وأمام جمهور كبير أجبرتنا على رفع مستوانا البدني. أمامنا أسبوع واحد قبل مباراة نانت، سنظل نعمل ونتأكد من تصحيح الأشياء التي تحتاج إلى تصحيح”.

وأضاف: “حتى لو أننا لا نريد تلقي الأهداف، فإن الحمض النووي للاعبين هو اللعب والمجازفة والهجوم وتسجيل أكبر عدد من الأهداف، وقبل كل شيء يجب ألا نحاول تغيير ذلك”.