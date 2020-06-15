غامبوا: مؤتمر المباني الخضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة لا تقدر بثمن

عمان- الغد- قال الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، كريستينا غامبوا، إلى: “أن مؤتمر المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيمنح فرصة لا تقدر بثمن لشبكتنا العالمية وتلك التي في المنطقة للمواءمة ما بين فرص التعلم والقيادة. في هذه الأوقات غير المسبوقة، يجب علينا تبني الانتعاش الاقتصادي الأخضر بأجندة تضع المباني في رأس أولوياتها وذلك لخلق وظائف جديدة وتحسين جودتها بشكل عام. لقد حان الوقت لنقدم على نطاق واسع بيئات مبنية صحية وعادلة ومستدامة للجميع في كل مكان”.

وسيعقد المؤتمر الثاني لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التابع للمجلس العالمي للأبنية الخضراء عبر الإنترنت تحت رعاية وزير التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وبالشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم وذلك في أعقاب نجاح النسخة الأولى من المؤتمر عام ٢٠١٩ في الأردن. وسيتبادل ممثلو الحكومات والشركات والمدن والمجتمع المدني الأفكار حول أفضل الممارسات المتعلقة بالمباني الخضراء ودورها في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

إن الطلب المتزايد على المباني والبنية التحتية في المنطقة سيخلق حاجة ماسة لزيادة نسبة المباني الخضراء حيث يعيش أكثر من 318 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المناطق المدن من 2010 إلى 2050 بسبب التحضر السريع.

سيكون هذا الحدث بمثابة منصة لتبادل قصص النجاح ومناقشة سبل الاستجابة الجماعية للتحديات التي تواجه المنطقة. وسيسلط الضوء على وسائل ضمان أن المباني توفر نوعية حياة عالية للناس، وتهدف إلى القضاء على الآثار السلبية على البيئة، وتعظيم الفوائد الاقتصادية كما سيكشف عن أحدث التوجهات في القطاع على المستوى الدولي والإقليم.

سيكون هناك منتدى أعمال في الفترة من 23 إلى 24 حزيران من الساعة 12:00 إلى 15:00 (بتوقيت جرينتش) لعرض أحدث الأساليب وأفضل الممارسات المتعلقة الصحة والرفاهية والمباني صفرية الطاقة وإعادة البناء المستدام. كما ستجرى مناقشات حول الأطر التنظيمية اللازمة لدعم المباني الخضراء في المنطقة.

يشمل المتحدثون ممثلين رفيعي المستوى من الشركات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقود حركة المباني الخضراء العالمية مثل شركات: ماجد الفطيم، وجوجل، ومالتيبليكس، وجي إل إل، وسيغنيفاي، وسانت جوبان، وسيمنز، ومجموعة مينهاردت ، وأكزونوبل ، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسي 2 سي، ومنظمة الصحة العالمية

الرئيس الإقليمي لشبكة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، محمد عصفور، قال: “نظرًا لأن المباني تستهلك 39٪ من انبعاثات الكربون العالمية و50٪ من استخدام الموارد العالمية، فلا خيار أمامنا سوى إعطاء المباني الخضراء الاهتمام الذي تستحقه ونحن نخطط لعصر ما بعد الكورونا. سيكون مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثاني فرصة عظيمة لتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المباني ليس فقط في إصلاح كوكبنا ولكن في إصلاح الاقتصاد أيضا “.

واكدت المدير التنفيذي للمجلس الأردني للأبنية الخضراء، آلاء عبدالله، “في مثل هذه الأوقات غير المسبوقة، شهد العالم تضامنًا أكثر من أي وقت مضى. اتخذ المجلس الأردني للأبنية الخضراء تدابير لربط أعضائه من خلال المنصات على الإنترنت والوصول إلى جمهور أوسع. من المهم أن نتحد معاً لمعالجة مستقبل التنمية المستدامة الخضراء، ومواصلة تعزيز وتبادل الخبرات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما وراءها.”