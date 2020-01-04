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غانا تُقيل جمع المدربين والأجهزة الفنية لمنتخباتها الوطنية

منذ ساعتين

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أكرا – أقال الاتحاد الغاني لكرة القدم جميع المدربين والأجهزة الفنية لمنتخباته الوطنية “بشكل فوري”، وذلك حسبما أعلن على موقعه الرسمي.

وقال الاتحاد في بيان نشره في الساعات الأخيرة من مساء أمس، الخميس، دون توضيح أسباب هذا القرار: “القرار يشمل جميع الفرق الوطنية للرجال والنساء”.

وكان رئيس الاتحاد، كورت أوكراكو الذي تولّى المنصب في تشرين أول (اكتوبر) الماضي، قد تعهد ببناء اتحاد جديد، وذلك بعد فضيحة الفساد التي تورط فيها مسؤولون كبار في الاتحاد عام 2018.

وفي ذلك العام، قامت الحكومة الغانية بحل اتحاد الكرة وتعليق نشاط كرة القدم في البلاد بسبب تلك الفضيحة.

وهكذا قررت الحكومة الرد على الفساد الذي تم عرضه في فيلم وثائقي تحت عنوان “العدد 12” وفيه يتهم الصحفي بجريدة (تايجر آي)، أنس أريمياو أنس، كويسي باستخدام اسم الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو، للحصول على امتيازات واستثمارات خاصة. (إفي)

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