غانتس يتوعد حزب الله إن ضرب طوافة الغاز

هآرتس

بقلم: فادي أمون 23/8/2022

وزير الدفاع، بني غانتس، قال أول من أمس: “إن محاولة حزب الله ضرب طوافة الغاز في “كاريش” يمكن أن تؤدي إلى حرب في لبنان. على خلفية المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية بينهما قال غانتس في مقالة مع “كان ب:” “دولة إسرائيل أعلنت أنها ستدافع عن مواردها”. أنا آمل ألا نضطر إلى أن نقوم هناك بجولة لأن هذه ستكون مأساة بالنسبة للبنان واللبنانيين”. أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، رد على هذه الأقوال بخطاب ألقاه أمس وأعلن: “تهديدات غانتس لا تؤثر علي”.

في مقابلة مع “103 اف.ام” اعترف غانتس أنه يوجد توترا مع مصر، كما نشر في “هآرتس” في نهاية الأسبوع. “نحن سنعرف كيف نسوي العلاقات. وأنا آمل أن الأزمة ستمر في الأيام القريبة المقبلة”، قال.

غانتس أكد أول من أمس أيضا أنه مؤخرا حدثت أزمة سياسية مع مصر في أعقاب عملية “طلوع الفجر” في قطاع غزة. “أنا بالتأكيد أعتقد أنه يوجد توترا ينبع من أواخر عملية طلوع الفجر”، قال غانتس في مقابلة مع “كان ب” وأضاف “في العلاقات بين الأصدقاء هناك صعود وهبوط… دون الدخول إلى أحداث معينة كهذه أو تلك، نحن نعرف كيف نسوي هذه العلاقات. هذه مصلحة بالنسبة لهم وبالنسبة لنا. لا يجب أن نأخذ كل أزمة ونحولها وكأنها تمثل كل شيء. أنا آمل بأن يمر هذا في القريب”.

في المقابلة مع “103 اف.ام” قال غانتس: “إن إسرائيل مستعدة للتوصل الى تفاهمات مع الحكومة اللبنانية بوساطة أميركية. وعلى سؤال هل المس بالطوافة يمكن أن يؤدي إلى حرب؟ رد غانتس بالإيجاب. “هذا يمكن أن يقود إلى رد، ويمكن أن يقود إلى يوم قتال الذي يمكن أن يتطور إلى أيام قتال عدة، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى حرب”. كما نشر في “هآرتس” في نهاية الاسبوع فإن التوتر بين إسرائيل ومصر بدأ في أعقاب رفض إسرائيل الاستجابة لطلب مصر بكبح نشاطات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في بداية الشهر الحالي، في إطار التفاهمات على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

رئيس الشاباك، رونين بار، سافر قبل يومين إلى القاهرة من أجل الالتقاء مع شخصيات رفيعة في محاولة لحل الأزمة بين إسرائيل ومصر، ويتوقع أن يلتقي مع رئيس المخابرات المصرية، الجنرال عباس كامل، الذي قام مؤخرا بإلغاء زيارته المخطط لها في إسرائيل احتجاجا على سلوك الحكومة. المصريون، الذين أدت وساطتهم أخيرا إلى وقف إطلاق النار، غضبوا من خطوات إسرائيل أثناء القتال واعتقدوا أنها لم تعط بما فيه الكفاية الفرص من أجل التوصل إلى حل دون استخدام القوة العسكرية. التوتر وصل إلى الذروة بعد يوم على انتهاء العملية. ففي حينه تحدث رئيس الحكومة يئير لبيد هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الرئيس المصري طلب من لبيد كبح نشاطات الجيش في الضفة الغربية خشية أن تسبب اشتعالا جديدا في المناطق.

مكتب رئيس الحكومة لم يبلغ جهاز الأمن بشكل منظم عن مضمون المحادثة. في صباح اليوم التالي حدثت عملية تم التخطيط لها مسبقا لاعتقال المطلوب ابراهيم النابلسي في قصبة نابلس، بعد أن قاموا بمحاصرة منزله ورفض الاستسلام. النابلسي وفلسطينيان قتلوا أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات “اليمام” والجيش الإسرائيلي، وعشرات الفلسطينيين أصيبوا.

الغضب في القاهرة أضيف إلى شكاوى أخرى لمصر على نشاطات إسرائيل في الأيام التي سبقت عملية طلوع الفجر وخلالها. من بينها قرار اغتيال قادة الجهاد الإسلامي في شمال القطاع وجنوبه، تيسير الجعبري وخالد منصور، في الوقت الذي كانت فيه مصر تحاول تهدئة الوضع والدفع قدما بوقف إطلاق النار. غضب المصريين أدى إلى إلغاء زيارة رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، في إسرائيل. وهي الزيارة التي كان سيلتقي خلالها مع غانتس. في الوقت نفسه السيسي التقى أول من أمس مع زعماء العراق والأردن والإمارات والبحرين في مدينة العلمين. في اللقاء شارك إلى جانب السيسي رئيس اتحاد الإمارات محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وملك البحرين حمد بن آل خليفة. حسب البيان المصري الذي نشر بعد انتهاء اللقاء فإن الزعماء الخمسة ناقشوا تعزيز العلاقات بين دولهم.

أول من أمس قال رئيس الحكومة العراقية: إنه في المحادثات سيناقش الزعماء مواضيع الامن الإقليمي والطاقة والاستثمارات وأزمة المناخ. البيان المصري والبيان العراقي لم يتطرقا إلى الاتفاق النووي الآخذ في التبلور بين الدول الغربية وإيران.

مؤخرا استضاف العراق جولات عدة للمحادثات بين إيران والعدوة الإقليمية لها، السعودية، التي تدهورت علاقاتها معها بصورة واضحة منذ العام 2016. مؤخرا بدأت ايران ومصر في محاولة للعثور على طرق لغعادة العلاقات الدبلوماسية، التي قطعت في العام 1979 بعد توقيع مصر على اتفاق كامب ديفيد، وفي إيران حدثت الثورة الإسلامية.