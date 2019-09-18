القدس المحتلة- دعا رئيس تحالف “أزرق- أبيض”، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل حكومة وحدة موسعة بعد ظهور النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات الكنيست الـ 22 التي أجريت يوم أمس الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، دعا غانتس في كلمة توجه بها إلى أنصاره في مقر حملته، إلى وضع حد للخلافات قائلاً “أدعو خصومي للانضمام إليّ، اتركوا الجدل جانبا ولنعمل معا من أجل مجتمع صالح لجميع الإسرائيليين”.

وهذا هو التعليق الأول لغانتس بعد انتهاء عملية الاقتراع الثلاثاء وبدء فرز الأصوات في ثاني انتخابات في إسرائيل في غضون خمسة أشهر.

وقال غانتس إنه بدأ منذ الليلة مشاوراته السياسية لتشكيل حكومة وحدة موسعة، حيث شرع بمحادثات مع رئيسي حزبي “المعسكر الديمقراطي” و”العمل-غيشر”، كما ينوي التحدث مع رئيس حزب “إسرائيل بيتنا: أفيغدور ليبرمان خلال الأيام القريبة وشركاء آخرين.

وأبدى غانتس حذره قائلاً “علينا انتظار النتائج الرسميّة، وبحسب النتائج التي تلوح في الأفق فإن نتانياهو لم ينجح”.

بدوره، تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إعلان الفوز أو الإقرار بالهزيمة، في أول كلمة له بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، إلا أنه أشار إلى أنه لن يقبل أن تضم الحكومة الإسرائيلية المقبلة أحزاباً عربية معادية لإسرائيل.

وقال نتنياهو مخاطبا أنصاره، سننتظر صدور النتائج النهائية الرسمية.

وتابع : “تحدثت مع كافة شركاء الليكود من اليمين، وكلهم التزموا بالتعاون معنا من أجل هذه الأهداف، وقريبا سوف نبدأ بالمفاوضات من أجل إقامة حكومة قوية موسعة، ومنع تشكيل حكومة يسارية”.

بدوره ، أكد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أنه سيبدأ مشاورات لاختيار شخصية وتكليفها بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، مشدداً على أن إسرائيل لا تريد الذهاب لانتخابات ثالثة مجدداً.

وقال ريفلين إنه “سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة بعد حصوله على صورة الوضع الأكثر دقّة والأقرب قدر الإمكان”، بعد ظهور النتائج النهائية والرسمية للانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف “نضع نصب عيوننا الحاجة إلى تشكيل حكومة بسرعة قدر الإمكان، بالإضافة إلى الامتناع عن الوصول لانتخابات ثالثة”.

وأظهرت النتائج غير النهائية الرسمية لانتخابات الكنيست تقدم حزب “أزرق- أبيض” برئاسة غانتس بواقع 32 مقعداً، تلاه حزب “الليكود” بـ 31 مقعداً، ثم القائمة العربية المشتركة بالمركز الثالث بواقع 13 مقعدا، بعد فرز 91 بالمئة من الأصوات ظهر اليوم.(بترا)