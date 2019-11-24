غانتس يدعو داعمي نتانياهو للانضمام اليه لتشكيل حكومة

تل ابيب- دعا بيني غانتس، منافس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت قادة حزب الاخير الى الانضمام اليه لتشكيل حكومة، وذلك بعد يومين من توجيه تهمة الفساد واستغلال السلطة الى نتانياهو.

وقال غانتس في مؤتمر صحافي في تل ابيب مخاطبا قادة حزب الليكود “بالنظر الى الظروف، ادعو الى تشكيل اوسع حكومة ممكنة برئاستي”.

واضاف “سأكون رئيس الوزراء في العامين الاولين”، موضحا أنه “في حال تبرئة (نتانياهو)، يمكنه العودة ليكون رئيس الوزراء” في العامين التاليين.

واعتبر القائد الاسبق لاركان الجيش الاسرائيلي أن ما يطرحه هو “البديل الوحيد من اجراء انتخابات جديدة”.

وتصدر حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وتحالف ازرق ابيض برئاسة غانتس نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 17 ايلول/سبتمبر.

وعلى الاثر، فشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي فكلف غانتس المهمة لكنه اخفق بدوره.

ولتجنب اجراء انتخابات ستكون الثالثة في اقل من عام، كلف الرئيس رؤوفين ريفلين هذا الاسبوع الكنيست تسمية رئيس للوزراء لاخراج اسرائيل من المأزق السياسي.

وامام النواب ثلاثة اسابيع لاختيار شخص يحظى بتأييد 61 عضوا على الاقل من اصل 120.

لكن توجيه اتهام قضائي الى نتانياهو الخميس قد لا يؤمن له غالبية نيابية تختاره، الامر الذي يهدد بقاءه في الحكم.-(أ ف ب)