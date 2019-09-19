القدس المحتلة – رفض زعيم تحالف “أزرق- أبيض” بيني غانتس، اليوم الخميس، انضمام رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، لحكومة وحدة يعتزم تشكيلها.

وقال: إنه بصدد تشكيل حكومة وحدة واسعة ليبرالية برئاسته.

ووفقاً لموقع “واللا” العبري الإلكتروني، رد غانتس خلال جلسة لتحالفه الحزبي عقدت في تل أبيب على نتنياهو بقوله: من يريد إقامة حكومة وحدة، لا يقوم بتحشيد الأحزاب اليمينية ضدها.

وقال المرشح الثاني في تحالف “أزرق- أبيض”، يائير لبيد: إن شخصاً واحداً يمنع الآن تشكيل حكومة وحدة ليبرالية، وإذا تنحى نتنياهو جانباً، فستكون حكومة وحدة هنا من دون لوائح اتهام وفساد، وعلى ضوء ما يحدث الآن، ستسن الحكومة القادمة قانون الانتخابات، كي لا يكون بالإمكان جرنا إلى انتخابات كل ثلاثة أشهر.

وإثر رفض “أزرق- أبيض” المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو، اعتبر الأخير أنه فوجئ وخاب أمله من أن بيني غانتس ما زال يرفض حتى الآن الاستجابة لدعوته للقاء.

وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين: إن الوحدة من دون لقاء بين رئيسي الحزبين الأكبرين لا يمكن تشكيل حكومة وحدة، وإسرائيل بحاجة إلى حكومة وحدة واسعة بقدر الإمكان، وليس لإعادة انتخابات، وبالتأكيد ليس لحكومة تستند على أحزاب عربية معادية للصهيونية. -(بترا)