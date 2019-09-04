غداة الاعتصام: التربية تعمم بمنع الإجازات.. و”المعلمين” تؤكد: لم ندع لإفراغ المدارس من الطلبة

عمان- الغد- اكدت وزارة التربية والتعليم على مدراء المديريات “ضرورة إبلاغ العاملين والمعلمين في المدارس كافة الالتزام بالتقيد ببدء الدوام المدرسي ومتابعة مديري المدارس لذلك”.

وشددت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم على “عدم مغادرة المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي، والالتزام بساعات الدوام الرسمي وعدم منح أي اجازة إلا للضرورة القصوى”.

وجاء بيان الوزارة غداة اعتصام احتجاجي تنوي النقابة تنفيذه غدا، للمطالبة بعلاوة 50%، وعبرت فيه عن “حرصها على استقرار العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي لما عرف عن المعلمين بالتميز والإبداع والإيثار”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في تعميم اليوم الأربعاء على جميع مديرياتها، الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي والواجبات الوظيفية العامة واحكام المادتين 68،67/ج من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته.

وشددت في تعميمها الذي جاء بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد على ضرورة التقيد بأحكام المادتين 22، 142 بدلالة المادة 143 من نظام الخدمة المذكور التي تنص على عدم التغيب عن العمل دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع.

وفي الأثناء، نفت نقابة المعلمين أي صفة رسمية عن رسالة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتدعو إلى إفراغ المدارس من الطلبة، ودعوة أهاليهم إلى استلامهم عند التاسعة من صباح غد، تمهيدا للمشاركة في الاعتصام المقرر عند الساعة 12 من ظهر نفس اليوم.