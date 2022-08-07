غداً يوم عاشوراء.. صيامه يكفر ذنوب سنة قبله

وردت أحاديث نبوية كثيرة تحث على فضل الصيام في يوم عاشوراء.

هذا العام سيكون موعد يوم عاشوراء ، يوم غد الاثنين 8 أغسطس 2022، وهو اليوم الموافق لـ 10 محرم 1444، ويحرص المسلمون على أداء صوم هذا اليوم لما له من أجر كبير.

ووردت أحاديث نبوية كثيرة تحث على صيام اليومين التاسع والعاشر من شهر محرم في كل عام، لما لهذين اليومين من فضل كبير عند الله تعالى.

وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم “صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله”، أخرجه مسلم في “صحيحه”.

لماذا يحيي الشيعة ذكرى عاشوراء وكيف تقام طقوسها؟

وروى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه مسلم 1916

وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب؛ أدناها أن يتم صيام يوم العاشر من محرم وحده، وفوقه أن يُصام التاسع معه، وكلّما كثر الصّيام في محرّم كان أفضل وأطيب.

حكم صيام يوم عاشوراء منفرداً

من جانب آخر وحول حكم صيام يوم عاشوراء منفرداً، أوضحت دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفرداً، أي: من دون صوم يوم قبله، ولا حَرَج في ذلك شرعاً؛ لأنه لم يَرِد نهي عن صومه منفرداً، لكن يستحب صوم يوم التاسع من شهر المحرم مع يوم عاشوراء.