غدير حدادين: الشعر الأنثوي للمرأة بوح مهيب وسكوت اختياري

عزيزة علي

عمان- صدر بدعم من أمانة عمان الكبرى للفنانة التشكيلية والشاعرة غدير حدادين ديوان شعري تحت عنوان “منك ابتدأت وفي عيني تنتهي”، وهو الديوان الرابع لحدادين بعد “سأكتفي بعينيك قمحاً للطريق”، “أُشبهني”، “أحلمُ كما أشاء”.

في تصريح لـ “الغد” تقول حدادين عن دلالة العنوان عندها، إنه ذهاب نحو الاستدارة البداية ذاتها النهاية في الحب، وهذا يشير إلى حركة الحياة الدائرية، فكل بداية نهاية ولكل نهاية بداية وهكذا.

وحول بروز ثيمة الأنثى في هذا الديوان تبين حدادين أن أبرز سمات الشعر الانثوي هي التمرد والثورة، لأنه للمرأة بوح مهيب، وسكوت اختياري، وربما سجنت نفسها داخل ملكوت وحدتها حيث تبوح بما لم تستطع البوح به في وجوه مجتمع قاس، مازال يرنو إلى المرأة نظرة دونية، ومكانة هامشية. وترى حدادين أن الشعر كان متنفسا للمرأة، ورئة أخرى يستنشقن من خلالها هواء نقيا، ففي الشعر قدرة عظيمة على استيعاب تمردها وثورتها. إن الخيال الذي يمنحه الشعر للشعراء والشواعر قادر على استبطان تلك النفوس، وإخراج ما بها من در مكنون، ولآلئ دفينة.

حدادين فنانة تشكيلية ترى أن اللوحة والقصيدة تختلف عن أدوات ووسائل وسبل التعبير بلا شك، لكن فيهما من الخيال وآفاق الإبداع اللانهائية، في اللوحة صورة نجد أيضا في القصيدة “صورة شعرية”، والشاعر حين يشكل صوّره في نصه الشعري يقترب من عمل الفنان حيث البناء والتراكيب والإخراج المتقن والصياغة الإبداعية، وإضافة فضاءات واسعة تجنح مع الخيال ويربطهما كليهما الروح المبدع في تجلياته وإيقاعه وموسيقاه.

وتبين حدادين أن العلاقة العميقة بين أعمالها الفنية وقصيدتها الشعرية التي تحمل اللغة والبلاغة والمعنى والبراعة في الوصف والموسيقا، وهو بحد ذاته تشكيل إبداعي كما لوحتها التي تحمل اللون والظل والنور والفكرة والتناغم بين التونات والتوليفات، وكل هذا أشبه ببناء القصيدة، عدا أنهما تربطهما معاً العلاقة الحسية والوجدانية والتعبير عن الانفعالات الداخلية وخلق الصورة التعبيرية أكان بالكلمة أم باللون، فكما قيل: “الشعر رسم ناطق والرسم شعر صامت!”.

وترى حدادين أن الخيبات التي تبرز في الديوان أنها عندما يكون هناك أشياء حولنا تحرضنا على الكتابة، يعني أن هناك شيئا يتحرك في الداخل ويريد الخروج الى السطح ليشاركنا به الآخرون، مبينة أنها لا شيء يحرضنا على الكتابة مثل الوجع والخذلان والخيبات. لأن هذا القاهر يجبرنا بالتحليق على مساحة الأبيض بحبر الألم والوجع والخيبات، هو يكسر قيود الصمت ويبدأ بضخ الحنين لتصوير الوجع الساكن أوردتنا إلى كلمات.

وتعتبر أن الوجع والألم الإنساني والخيبات هي القادرة بدرجة كبيرة على صناعة اللحظة الإبداعية، أو هي المحفز الرئيس لها، وهو المحور الذي تولد في حضنه لحظات الإبداع، ولكنها ليست الوحيدة، أو ليست الحاسمة والمستبدة، فقد تكون الغصة أكبر من الحلق، والدمعة أوسع من العين، ومن هنا تتأجل لحظات الإبداع الشفهي، ويعيش المبدع داخل وجعه إلى أن يُتيح له الوجع الخارجي رؤية الوجع الداخلي.

وتقول حدادين عن بداياتها مع الفن والشعر: لكلٌّ منّا تجربته الخاصة، وموضوعي ورسالتي في الكتابة والشعر والفن “الإنسان وقضاياه”، والفنان هو صوت الضمير الحي المستقل الذي يحيا بصدق الروح، بهذا المعنى أكتب وأرسم للحب والخير والجمال، للوطن وعشقه في المعاني والقيم، التي هي ثلاثية الضوء الأسمى في كتاباتي ولوحاتي.

وتشير حدادين الى أنها حاولت أن تعبر من خلالها عن رؤيتها بكل ما لديها من طاقة فنية لونية ولغوية أدبية. كانت طفولتي مليئة بالألوان والموسيقى والمسرح والغناء والشعر، التي كانت ادواتي في التعبير عن نفسي، وحين كبرت شعرت بالرغبة في أن يكون تعبيري عن آرائي ومواقفي يتسامى إلى موقع الكلمة واللون ودورهما في الكون، بل في الوجود والحياة، فبدأت أجهر بصوت الفن بأصابعي، بالريشة، باللون، رسمت كلماتي، كما كتبت موقفي شعراً وأغنية ومقالة! أقول دوماً مَنْ يبدأ بالحب ينتهي به، تماماً كما يبدأ بالوطن وينتهي به.

وتخلص حدادين الى أن الكتابة والرسم من صور الحياة وجزء منها بأشكالها كافة، والحياة بالنسبة لي صراع وجود دائم، حرب ربما أتلذذ بخوضها لأقوم بدوري ضد الكراهية والظلمة والضيق، وليظل الحب هو هذه الحياة تتسع به وتشرق بنوره، وحين أتناول الحب فيما أكتب وأرسم أكون كمن يتناول جرعة روحانية طيبة المذاق، جميلة في أثرها على النفس. فالحب يرتقي بنا إلى ما هو أبعد من عالمنا الصغير، وأعلى من رؤانا، إلى ما هو أنقى وأصفى وأوضح.

وجاء في كلمة للشاعرة على غلاف المجموعة الى مديرية الثقافة -امانة عمان الكبرى، “ان اصدار الكتب الثقافية، التي تقدمها مديرية الثقافة في امانة عمان الكبرى، تندرج في إطار سعيها للمساهمة في تنمية ثقافة مجتمع المدينة، بالشراكة مع المثقفين والكتاب والمبدعين، من خلال تحويل هذه الخدمة الى ما يشبه الصناعة ذات الجودة العالية”.

تتوزع منشورات مديرية الثقافة في أمانة عمان الكبرى على سبعة حقول، هي “الفكر والمجتمع، التربية، والأسرة، والتاريخ والجغرافيا، والفنون، والعلوم، والآداب، والمذكرات الوطنية”، وتتخذ من أغلفة جميع المنشورات اطارا خارجيا موحدا، فيما يختص كل واحد من حقول النشر السبعة، بلون محدد لأغلفته، من ألوان شعار أمانة عمان السبعة، التي ترمز الى الجبال السبعة التاريخية التي قامت عليها مدينة عمان.

وتعد مديرية الثقافة في أمانة عمان الكبرى، جهة ناشرة معتمدة، حيث إنها عضو في اتحاد الناشرين الأردنيين، وعضو في اتحاد الناشرين العرب، وتسعى باستمرار الى اختيار منشوراتها على أساس تلبية احتياجات مجتمع مدينة عمان في القراءة والمعرفة والمساهمة في الارتقاء المطرد بحركة النشر والتأليف في الأردن والعالم العربي.

ويذكر أن غدير حدادين شاعرة وفنانة تشكيلية وناشطة اجتماعية أردنية، حصلت على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية من جامعة اليرموك؛ وشهادة الماجستير في التخصص نفسه من الجامعة الأردنية، وهي رئيسة جمعية “لوّنها بالأمل”، الموجهة للطفل المصاب بالسرطان وأطفال أصحاب الهمم وكبار السن عن طريق الرسم.

وهي عضو رابطة الكتاب الأردنيين، عضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب، عضو اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، عضو في الهيئة الثقافية لمجلة “المنافذ” العلمية المحكمة الصادرة من بيروت، وأقامت أربع معارض فنية شخصية، ولها مشاركات جماعية محلياً وعربياً ودولياً.