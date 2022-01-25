غدير حدادين تحاضر حول جماليات البيوت العمانية

عمان-الغد- ألقت الشاعرة والفنانة التشكيلية غدير حدادين أول من أمس ضمن برنامج اللغة والثقافة العربية، الذي تقيمه الجامعة الألمانية الأردنية، محاضرة حول بيوت عمان القديمة بعنوان “جمالية البناء المعماري العماني”، استمع إليها مجموعة من الطلبة الألمان المبعوثين من منظمةDAAD الألمانية للتبادل الثقافي والعلمي.

وتناولت المحاضرة نماذج من تلك البيوت شملت: بيت يعيش، دارة عثمان بدير، ديوان الدوق ، بيت الشعر الأردني، سبيل الحوريات. وقام الطلبة الألمان ضمن ذلك برسم لوحات فنية بألوان مائية تمثل إحساسهم الجمالي بهذه البيوت العمانية، ودار حديث بينهم وبين المحاضرة حدادين حول جماليات العمران في كلا البلدين.

كما أقيمت أصبوحة شعرية ألقت فيها حدادين مجموعة من القصائد والمقطوعات الشعرية التي اشتملت عليها مجموعتها الرابعة “منك ابتدأت وفي عيني تنتهي”، ووقعت إهداءات تذكارية للطلبة الذين أبدوا إعجابهم بجمال اللغة العربية، وشارك الطلبة بقراءة نص شعري لكل واحد منهم من نصوص المجموعة. وأعربت حدادين عن جزيل شكرها للجامعة الألمانية ممثلة بعميدة شؤون الطلبة فيها الدكتورة ظلال عويس المسؤولة عن البرنامج وعن الدعوة والتنسيق . ومن جهتها بينت منسقة البرنامج الدكتورة عويس أن البرنامج بدأ بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي عام 2014 واستقبل حتى الآن حوالي ثلاثمائة طالب وطالبة من الجامعات الألمانية.

شارك في البرنامج هذا العام أربعة عشر طالباً وطالبة من مستوى اللغة العربية المتوسط، الذين يدرسون اللهجة العامية خلال الأسبوعين الأوليين، ثم ينتقلون إلى برنامج اللغة العربية الفصحى الذي يستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول. ويشتمل برنامج دراستهم أيضاً على مجموعة من الأنشطة الثقافية والزيارات الميدانية لتعريفهم بالمواقع الثقافية والتراثية والتاريخية في الأردن، وأنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة بهدف تطبيق فكرة الاندماج بالمجتمع المحلي.