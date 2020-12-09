غرامات مالية بحق أندية الرمثا وسحاب ومعان

عمان- اوقعت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، عقوبات مالية بحق أندية الرمثا وسحاب ومعان، بناء على مخالفات ارتكبت خلال منافسات دوري المحترفين.

واعلنت اللجنة التأديبية على الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم،اليوم الأربعاء، تغريم نادي سحاب 500 دينار، بسبب مخالفات ارتكبها مدير فريق الكرة يوسف نعلاوي، كما تم تغريم ناديي معان والرمثا بمبلغ 300دينار لكل فريق، بسبب مخالفات في البروتوكول الصحي المطبق خلال مباريات الدوري.

كما قررت اللجنة التأديبية، ايقاف لاعبة فريق الاستقلال للسيدات لكرة القدم آية عبدالسلام مباراتين رسميتين، وتغريمها 200 دينار، بسبب مخالفة ارتكبتها اللاعبة خلال مباراة فريقها أمام فريق شباب الاردن بدوري المحترفات. -(بترا)