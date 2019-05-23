غرامات مالية بحق الفيصلي والوحدات والرمثا

عمان- قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، فرض غرامات مالية على اندية الفيصلي والوحدات والرمثا، وكذلك ايقاع عقوبات بحق عدد من اللاعبين.

جاء ذلك على خلفية تقارير الحكام ومراقبي مباريات جرت أخيرا في بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن.

واعلنت اللجنة بناء على مباراة المنشية والرمثا ببطولة الكأس، تغريم نادي الرمثا مبلغ 2500 دينار .

وفيما يتعلق بمباراة الوحدات والاهلي بالكأس، تقرر ايقاف لاعب نادي الاهلي محمد سروت دهشان 3 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار .

اما في مباراة الفيصلي وشباب العقبة بالكأس ، فتقرر ايقاف لاعب نادي شباب العقبة خلدون عبدالمعطي 4 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 2000 دينار.

كما تقرر ايقاف لاعب نادي الرمثا قصي نمر عبدالله 3 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار، وايقاف لاعب نادي منشية بني حسن علي عمر خويلة 4 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 2000 دينار .

وفيما يتعلق بمباراة المنشية والرمثا في اياب دور الثمانية ببطولة الكأس، تقرر تغريم نادي الرمثا مبلغ 3000 دينار .

اما بشأن تقرير مباراة فريقي الرمثا والوحدات بالدوري، فتقرر تغريم نادي الوحدات 1000 دينار ونادي الرمثا 1000 دينار.

وفيما يتعلق بمباراة الفيصلي ونادي البقعة بدوري المحترفين، تقرر تغريم الفيصلي 3000 دينار، اما مباراة الفيصلي والجزيرة بالدوري فتقرر ايقاف لاعب الفيصلي احمد العرسان 4 مباريات وتغريمه 2000 دينار، وتغريم الفيصلي 4500 دينار.-(بترا)