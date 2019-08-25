غرامات وعقوبات في الكرة النسوية

عمان – الغد – اتخذت اللجنة التأديبية لاتحاد كرة القدم عدة قرارات في جلسة لها بحق أندية الزرقاء وشيحان وشباب الأردن وشباب بشرى فقي دوري السيدات المستوى الثاني وكأس الأردن للسيدات وفيما يلي أبرز القرارات:

الأطراف

نادي الزرقاء.

نادي شيحان.

دوري السيدات المستوى الثاني – تاريخ 17/8/2019.

الوقائع

– قيام مدرب نادي شيحان محمد علي الرهايفه بشتم الاتحاد بالفاظ نابية.

– قيام مدير فريق نادي شيحان عبدالرحيم مفضي المجالي بشتم الذات الالهية بعد صافرة نهاية المباراة.

القرار

بعــد الاطلاع على تقرير حكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص الائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :

-ايقاف مدرب نادي محمد علي الرهايفه (6) مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (300) دينار عملا باحكام المواد (86 ، 94/ب ، 27/11/ب).

– ايقاف مدير فريق نادي شيحان عبدالرحيم مفضي المجالي سنة ميلادية تعتبارا من تاريخ صدور القرار وتغريمه مبلغ (500) دينار عملا باحكام المواد (85 ، 94/ب ، 27/11/ب)

قرار قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149)

صدر بتاريخ 22/8/2019.

الرقم: 547/8/2019.

الاطراف

نادي شباب الاردن.

نادي شباب بشرى.

كأس الأردن للسيدات – تاريخ 6/8/2019.

الوقائع

قيام الحكم بانهاء المباراة وذلك لتناقص عدد لاعبي نادي شباب بشرى الى اقل من سبعة لاعبين.

القرار

بعــد الاطلاع على تقرير حكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص الائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :

– تخسير نادي شباب بشرى المباراة بواقع (0/22) عملا باحكام المواد (47/1).

-تغريم نادي شباب بشرى مبلغ (5000) دينار عملا باحكام المواد (47/2/ت).

قرار قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149).

صدر بتاريخ 22/8/2019.