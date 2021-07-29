غرامة وإيقاف للاعبين ومدربين في الفيصلي والوحدات

عمان- قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، إيقاف لاعبي الفيصلي والوحدات محمد زريقات ويزن عرب مباراة رسمية واحدة، وغرامة مالية مقدارها 500 دينار لكل لاعب.

كما قررت اللجنة إيقاف مساعد مدرب الفيصلي محمد عقيل 6 مباريات رسمية وغرامة مقدارها 2500 دينار.

وجاءت هذه العقوبات على خلفية تقرير حكم مباراة الفيصلي والوحدات التي أقيمت الأسبوع الماضي بدوري المحترفين.

وأعلن اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن اللجنة التأديبية فرضت أيضاً عدة عقوبات على أندية في مختلف الدرجات من ضمنها عقوبات مالية على أندية الرمثا والجليل وشباب الأردن.

بترا