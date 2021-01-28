غرام الذهب يتراجع 60 قرشا

هبة العيساوي

عمان – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد خلال الأسبوع الماضي بعد أن وصل سعر الأونصة في البورصة العالمية إلى مستوى 1835 دولارا، بحسب نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الغرام من عيار 24 نحو 44.5 دينار والغرام من عيار 21 نحو 37.4 دينار، والغرام من عيار 18 نحو 33.3 دينار.

في حين بلغ سعر الليرة الرشادي 262 دينارا، والليرة الإنجليزي 299 دينارا.

وأرجعت النقابة تراجع أسعار الذهب عالميا إلى المضاربات وجني الأرباح لمستثمرين في البورصة إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي ساهم في التخلي عن المعدن النفيس كملاذ آمن.

وتوقعت أن يبقى منحنى أسعار الذهب متذبذبا بشكل نسبي وضمن نظاق ضيق مع الحفاظ على مستوياته العالية.

ووفقا لتقارير عالمية فقد تراجعت أسعار الذهب، إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، كما أثار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال المركزي الأميركي “وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأميركي والتوظيف تباطأت في الأشهر الماضية لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير”.

كذلك، تأثر الذهب سلبا بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، إذ لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.

أما بشأن الطلب المحلي على الذهب فأكدت النقابة أن الإقبال على المحال مايزال ضعيفا سواء اكان عرضا أو طلبا، وخاصة مع عدم وجود موسم للمناسبات من جهة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى.