غرام الذهب يرتفع دينارين في أسبوع

هبة العيساوي



عمان- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية زهاء دينارين للغرام في أسبوع، بعد أن وصلت الأونصة في البورصة العالمية لمستوى 1710 دولارات مقارنة مع 1635 دولارا الخميس الماضي، بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 35.2 دينار، وغرام الذهب من عيار 24 نحو 41.3 دينار، وسعر الغرام من عيار 18 نحو 31.5 دينار.

في حين بلغ سعر الليرة الإنجليزي 283 دينارا، وسعر الليرة الرشادي 248 دينارا.

وأوضح علان أن تراجع الدولار ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ مع اقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن.

ورجح أن يبقى الذهب مستقرا عند مستويات مرتفعة بالمستقبل القريب.

وبحسب تقارير عالمية، فقد ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بتراجع الدولار، إلا أنها تتحرك ضمن نطاق ضيق نسبيا وسط توخي الحذر قبيل نشر بيانات التضخم الأميركية، التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر الدولار 0.3 %، حيث يجعل هبوط العملة الأميركية، الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأما بالنسبة للطلب المحلي على محال الذهب أكد علان أن الاقبال مايزال ضعيفا، سواء على السبائك كادخار أو على المجوهرات والحلي.