غرام الذهب يرتفع نصف دينار

محمد أبو الغنم



عمان- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، أمس، بمقدار نصف دينار لمختلف العيارات المتداولة بين المواطنين، مدفوعة بارتفاع المعدن النفيس بالسوق العالمية، بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية أمس 39.60 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37.90 دينار للبيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.10 و35.40 دينار على التوالي.

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 279 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 319 دينارا، موضحا أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية “متواضعان”، جراء ارتفاع الأسعار وغياب المناسبات الاجتماعية.

وأشار علان إلى أن سعر المعدن الأصفر بدأ تداولاته أمس، بالسوق العالمية على ارتفاع ليبلغ 1960 دولارا للأونصة الواحدة، وهو أعلى سعر يسجله خلال 10 شهور، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أول من أمس، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وحسب تقارير عالمية، واصلت أسعار الذهب مكاسبها، أمس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، واعتبرت السوق تعليقات رئيسه جيروم باول تخفيفا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.27 % إلى 1955.54 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2022. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 % إلى 1967.4 دولار.

وأقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد زيادات كبيرة على مدار عام.

لكن باول حذر من مزيد من التشديد النقدي، مشيرا في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في خفض التضخم، الذي قال إنه في مراحله الأولى.