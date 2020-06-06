غراهام آرنولد يتوقع جاهزية لاعبي منتخب أستراليا في التصفيات الآسيوية

سيدني – الغد – أعرب غراهام آرنولد مدرب منتخب أستراليا عن سعادته بعودة لاعبي الفريق لخوض المنافسات، مع بدء عودة منافسات كرة القدم تدريجياً إثر التوقف الاضطراري الذي حصل نتيجة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتصدر المنتخب الأسترالي ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وهو يستعد لاستئناف المنافسة، وكذلك للمشاركة في بطولة كوبا أميركا.

ومع عودة المنافسة في العديد من الدول، فقد أكد آرنولد أنه سعيد بمشاهدة لاعبي المنتخب وهم يخوضون المباريات من جديد.

وقال المدرب في مقابلة نشرها الموقع الالكتروني لمنتخب أستراليا: “من الرائع مشاهدة اللاعبين على أرض الملعب من جديد”.

وأضاف: أنا أعرف أن الوضع كان صعباً لجميع اللاعبين، لأنهم لم يتمكنوا من اللعب، فهم يحبون كرة القدم، وبالتالي فقد كانوا يمرون بأوقات صعبة.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكن لاعبو منتخب أستراليا في ألمانيا والدنمارك وكوريا الجنوبية وصربيا من اللعب في بطولات الدوري المحلي.

ويقوم آرنولد بعقد اجتماعات منتظمة عبر فيديو الاتصال مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم البدنية وحالة النفسية.

ورغم التوقف الطويل على نشاطات كرة القدم، إلا أن آرنولد توقع أن الجميع سيعودون للملاعب بحالة جيدة.

وأوضح: من ناحية الحجر والتدريبات، فإن بعض الأندية واللاعبين يمتلكون موارد أفضل من اللاعبين في الأندية الأخرى وفي دول أخرى بأنحاء العالم.

وتابع: الناس يعتقدون أن اللاعبين يعرفون تلقائياً ماذا يجب أن يفعلوا عندما يكونون في بيوتهم، أو التدريب لوحدهم، ولكنهم في الواقع لا يعرفون، الشيء الضروري بالنسبة لهم هو نوعية التدريبات اللازمة من أجل المحافظة على حالتهم البدنية، ولهذا يجب أن نضمن أنهم يقومون بعمل الشيء الصحيح.

وأردف بالقول: أنا أتوقع أن اللاعبين سيعودون بحالة جيدة، ودون زيادة في الوزن، وسيكونون جاهزين لجميع المسابقات.

ويستعد منتخب أستراليا لخوض المباريات الأربع المتبقية في التصفيات الآسيوية أمام الكويت ونيبال والصين تايبيه والأردن، والتي كانت مقررة في شهري آذار/مارس ويونيو/حزيران. حيث تم إعادة جدولة المباريات لتقام في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.