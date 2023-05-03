غرايبة.. مايسترو “الغزاة” وعنصر أساسي في إنجاز 1994

مصطفى بالو

عمان- يبقى للإنجاز مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، متجاوزا المعوقات والصعوبات للوصول إلى الهدف، في بداية تستحق تسميتها “من الصفر”، ليخرج أصحابها من رحم المعاناة إلى عالم النجومية.

زاوية “من الصفر” تقف في جديد محطاتها، عند أحد “رجال العز” في صفوف الحسين إربد والمنتخب الوطني، النجم السابق منيب غرايبة، مهندس العمليات الكروية الذي تمتع بذكاء ميداني واسع، لم يخلُ من الحس التهديفي؛ حيث يقص سطور رحلته الكروية من المدارس إلى صفوف “الغزاة” والمنتخبات الوطنية، التي بدأت العام 1982 وانتهت باعتزاله الكرة العام 1994، وغيرها من الأمور في السطور الآتية.

بداية الحكاية

قص غرايبة بداية حكايته مع الكرة، قائلا “داعبت الكرة صغيرا، وشعرت بأن هناك علاقة روحانية تربطني بها، وكانت بيادر حوارة ملعبنا الأول، من خلال ممارسة الكرة في الحارات ومن ثم المدارس، وأذكر أن مدرسة حوارة الثانوية للبنين، نظمت مباراة بين أبطال المملكة ومنتخب إربد، وشاركت الأخير وفزنا وقتها بالمباراة، التي قدمتني إلى أنظار الكشافة والمتابعين”.

وتابع “دراستي الثانوية أكملتها في إربد، وكانت مدة ربع ساعة في مباراة منتخبي إربد (أ) و(ب)، كافية لأحظى بثقة وتقدير مسؤول النشاط الرياضي في مدارس إربد الحكم أحمد باش، ليضمني إلى منتخب المحافظة، في الوقت الذي كانت فيه عيون المدربين في الحسين إربد هاني حتاملة ومحمود أبوعابد، ترصدني، واختاراني للانضمام إلى تدريبات الحسين إربد العام 1982”.

وأضاف “كان لدوريات منتخبات المملكة للمدارس، متابعة وحضور ومشاركة من أبرز نجوم الأندية وقتها، فمثلا فريق الزرقاء يلعب فيه خالد السعيد، وعمان جمال أبوعابد ويوسف العموري وعبدالكريم الشدفان، وكانت دائما تحفل بالقوة والندية والحضور الجماهيري، وأغلب اختيارات الأندية ونجومها العتاولة كانت من المدارس ومنتخباتها”.

في الحسين إربد.. قصة عشق

ويوضح غرايبة أنه وقع في عشق الحسين إربد منذ أن التحق بصفوفه، مضيفا: “أحببت الحسين إربد الذي كنت أميل إليه قبل انضمامي له، وتدربت بحماس وحيوية في فريق تحت 17 سنة، وما إن مر شهر حتى طالب المدير الفني الأجنبي راني بالتحاقي بالفريق الأول، وأعطاني ذلك دفعة كبيرة، وفي فريق تحت 18 سنة، خضت أجمل البطولات التي توجنا بلقبها، وكانت مباريات الناشئين تقام قبل مباراة الفريق الأول لكل ناد، وأذكر أن إحدى مبارياتنا مع الوحدات، تابعها قرابة 20 ألف متفرج، وتوجنا وقتها بلقب هذه الفئة، وخطفنا لقب بطولة تحت 19 سنة بالعام التالي، وكان المدير الفني راني ومدربي بالفئات هاني حتاملة، دائمي الخلاف حول الفريق الذي يجب أن ألعب له”.

وزاد: “بالفريق الأول لعبت إلى جانب نجوم عتاولة، وأذكر أنني كنت أدخل بديلا للعملاقين سهل غزاوي ومنير مصباح، وأذكر أول مباراة شاركت فيها الفريق الأول، وكانت بروفة ودية أمام الفيصلي، وأشركني المدرب بديلا للهداف الكبير مصباح، وكانت هذه المباراة بوابة العبور إلى قلوب الجماهير، حين قدمت أداء لافتا، وأذكر أنني صنعت هدف المباراة الوحيد، عندما حاورت 3 لاعبين، ووضعت الكرة بالمقاس على رأس زميلي كمال الخاروف الذي سجل هدف الفوز الثمين”.

وأردف قائلا: “دافعت عن ألوان الحسين إربد خلال الفترة من 1982 إلى 1994، وشاركته الحضور والقوة والزحف الجماهيري، وكانت أجمل مبارياتنا عندما نلعب إلى جانب الأندية الجماهيرية؛ الفيصلي والرمثا والوحدات، وأتذكر العديد من المباريات الجميلة في صفوف الحسين إربد، خصوصا مباراتنا مع الوحدات التي انتهت 0-0، ومباراتنا أمام عين كارم التي حسمناها ثلاثية نظيفة من إمضائي في العام 1983، وكذلك مباراتنا أمام الفيصلي في الموسم 1990، في آخر مباراة على الملعب البلدي قبل انتقالنا إلى ملعب الحسن، وكان من أجمل الأهداف التي سجلتها، في مرمى حارس الرمثا أحمد أبو ناصوح، بتسديدة من منتصف الملعب في الموسم 1992، وشاركت زملائي فرحة التتويج بلقب الدرع الوحيد الموسم 1994”.

رغم قوة الحسين إربد الفنية، وضمه نجوما مميزين، إلا أنه لم يتوج بألقاب الدوري وكأس الأردن وكأس الكؤوس، وعن ذلك قال غرايبة: “أعزي السبب إلى سوء الطالع، وهناك أسباب أخرى لسنا بصدد ذكرها، لكننا افتقدنا للحظ مثلا في الموسم 1990، عندما وصلنا إلى النهائي في جميع المسابقات المحلية ولم نوفق، بعد اعتماد نظام جديد في حسم هوية بطل الدوري بعد التعادل بالنقاط، وفي الموسم 1992 كنا نحتاج إلى 3 نقاط من فرق تنافس على الهبوط لحسم الدوري ولم نوفق”.

واختار غرايبة أفضل تشكيلة لعب فيها في صفوف “الغزاة”، وقال: “أكن الاحترام لكل من دربني وكل من لعبت إلى جانبه في الدفاع عن ألوان فريق الحسين إربد، لكن الأميز كانوا حارس المرمى الراحل راتب الضامن وزميله خلدون إرشيدات، وللدفاع أحمد الشقران، محمد حريما، ماهر عثمان، محمد حرزالله، فايز يوسف، نظمي ولورنس، وفي خط الوسط كل من زيد علول، شويطر، الأزعر، علاء العمرات، عبدالله الشياب، رائد ربابعة، الغرام، هليل والخالدي، وفي خط الهجوم بالتأكيد سهل غزاوي، منير مصباح، عارف حسين، كمال الخاروف وخالد خطاطبة”.

منتخب الوطن 1988

وأوضح غرايبة أنه تم استدعاؤه بشكل متقطع إلى تدريبات المنتخب الوطني منذ العام 1982، وإن لم يخض مباريات رسمية، مفصلا: “كان يتم استدعائي للمنتخبات الوطنية لمختلف الفئات، وأذكر أنني شاركت منتخب الشباب في كأس فلسطين -كأس العرب- التي أقيمت بالمغرب، وتعرفت على تشكيلة المنتخب الوطني في الطائرة، خصوصا اللاعبين العموري وأبو عابد والشدفان”.

وتابع: “كان يتم استدعائي للمنتخب الأول، لكن من دون تجمع لعدم وجود استحققات، إلا أنني شاركت التشكيلة التي شاركت في كأس العرب التي أقيمت في عمان العام 1988، وقدمنا مباريات كبيرة، ووقفنا بالمركز الرابع، وكانت من أجمل المباريات بالنسبة لي، أمام سورية وانتهت نتيجتها لصالحنا 2-0”.

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