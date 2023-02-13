غرايبة: نوعية مياه الشرب على رأس أولويات الجهات المعنية

ناقش اجتماع عقدته سلطة المياه اليوم الاثنين، تطوير سياسة جودة المياه، ووضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك بين عدد من الجهات المعنية بالقطاع.

وشارك في الاجتماع، ممثلو سلطة وادي الأردن، وشركات المياه، ووزارتا الصحة والبيئة، والجمعية العلمية الملكية، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من الشركاء المعنيين بإدارة جودة مياه الشرب في الأردن.

وقالت مساعد سلطة المياه لشؤون المختبرات والنوعية المهندسة منى غرايبة، إن نوعية مياه الشرب، تأتي دائما على راس أولويات الجهات المعنية بإدارة قطاع المياه، مشيرة إلى انه سيتم مراجعة ملف إدارة نوعية المياه، وتأطيره وتطوير ما يلزم من سياسات، وتوثيق حدود أدوار جميع الشركاء المعنيين.

و جرى خلال الاجتماع، عرض لقائمة محتويات سياسة إدارة جودة المياه، وأدوار الشركاء وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بنوعية المياه على حلقة التزويد، مع إتاحة الفرصة للشركاء تقديم دورهم اعتماداً على السند القانوني لمؤسستهم.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل على مستوى المملكة لتطوير سياسة جودة المياه والمتوقع تفعيل هذه السياسة في شهر نيسان 2023. (بترا)