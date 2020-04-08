بلال الغلاييني

عمان – احتفل اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة والذي يتخذ من العاصمة عمان مقرا له، باليوم العالمي لكرة الطاولة، والذي صادف يوم الاثنين الماضي من خلال فقرات منوعة تم تصويرها بالفترة التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وحظي الفيديو بمشاركة العديد من اللاعبين واللاعبات الذي يمثلون دول المنطقة، والذين عبروا عن مشاركتهم في هذا اليوم من خلال ممارسة التدريبات الخاصة بكرة الطاولة في منازلهم اثناء الحظر المفروض عليهم، حسب ما افاد به الأمين العام اسامه الأسمر.

وقال رئيس الاتحاد م. فواز الشرابي أن الإحتفال باليوم العالمي لكرة الطاولة تزامن هذا العام مع الظروف الصعبة والإستثنائية التي تمر بها دول المنطقة، وتوقف النشاطات الرياضية كافة ومن بينها كرة الطاولة، معربا عن أمله أن تزول هذه المحنة وأن تعود الحياة الى طبيعتها.

واشار الشرابي أن اتحاد غرب آسيا وهو يحتفل باليوم العالمي للعبة كرة الطاولة يستذكر النشاطات التي اقامها منذ تأسيسه في العام 2016، بعد أن شهدت العاصمة الأردنية انطلاقة هذا الاتحاد، الذي نجح في اقامة الكثير من البطولات والنشاطات المنوعة، في الوقت الذي قدم فيه الشكر والتقدير إلى الأسرة الرياضية الأردنية وعلى رأسها سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية على دعمها الكامل لإحتضان مقر الاتحاد ودورها في انجاح البطولات التي اقامها الاتحاد، مثلما شكر الاتحادات الأعضاء في الاتحاد على دورهم المميز في المشاركة في نشاطات الاتحاد.

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