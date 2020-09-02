“غرب آسيا لكرة الطاولة” يحدد موقفه من الاجتماعات التنسيقية

بلال الغلاييني

عمان – أصدرت الأمانة العامة لاتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة، ومقره العاصمة عمان، بيانا أوضحت خلاله موقف الاتحاد من الاجتماعات التنسيقية التي عقدت في الأونة الأخيرة دون علمها، في الوقت الذي اكدت فيه أهمية توحيد الجهود لخدمة اللعبة في منطقة غرب آسيا.

وقال البيان الذي حمل توقيع الأمين العام للاتحاد أسامه الأسمر: “حرصا من الأمانة العامة على وحدة الصف والسير قدما بانجازات ونجاحات اتحاد غرب آسيا، واستمرارا للمسيرة وانطلاقا من اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في عمّان، بحضور جميع الدول الأعضاء وعددها 12 دولة تمثل منطقة غرب آسيا حسب تقسيم الاتحاد الآسيوي وبعد اقرار التقرير الاداري، والتوصية بتعديل بعض البنود في التقرير المالي، واقرار النظام الداخلي بعد التعديلات العديدة على بعض المواد، ومنها حل المكتب التنفيذي ومدة ولاية مجلس الإدارة الحالي، والعديد من البنود وتعميم النظام على اتحادات الدول الأعضاء، وبناء عليه فان الامانة العامة ترحب بأية لقاءات تنسيقية أو توصيات أو اجتماعات حسب النظام الداخلي، وقد سبق للامانة العامة التنسيق لعقد اجتماعات أسفرت عن نتائج بناءة مثل اجتماع بودابست على هامش بطولة العالم نيسان (أبريل) 2019، وأسفر عن لم الشمل في اجتماع الجمعية العمومية لدول غرب آسيا المشار اليه في الأردن، كما تم التحضير لعقد اجتماع تنسيقي في اندونيسيا بتاريخ 16 أيلول (سبتمبر) 2019، أسفر عن توحيد مواقف دول المنطقة وتخصيص مقعدين للمشاركة في نهائيات الألعاب الأولمبية مباشرة بعد تصفيات شاركت بها دول المنطقة، والتي اقيمت في عمان الأردن شهر شباط (فبراير) الماضي بنجاح منقطع النظير ولأول مرة بتاريخ التصفيات”.

وأضاف البيان: “تؤكد الأمانة العامة على الالتزام بالنظام الداخلي لاتحاد غرب اسيا، وأن الجمعية العمومية هي المخول الوحيد بعقد هذه الاجتماعات وحسب المادة السابعة من النظام، كما أن الدعوة لعقد اجتماع طاريء غير عادي حسب المادة 7-8 تكون ملزمة للامانة العامة ولمجلس الادارة، وأن ولاية مجلس الادارة الحالي تنتهي بتاريخ 6 حزيران (يونيو) 2021، حسب المادة 8-2 من النظام والتي تحدد مدة المجلس منذ تاريخ الاعتراف به رسميا من الاتحاد الآسيوي، وعليه فان الأمانة العامة ستقوم بتوجيه الدعوات للجمعية العمومية قبل ستين يوما من موعد عقد الاجتماع”.

وإختتم البيان: “أن أي محاولات خارجة عن الصف والاجماع تضر بمستقبل اللعبة في دول المنطقة، وأن الوفاق والاتفاق يكون من خلال الجمعية العمومية والنظام الداخلي للاتحاد، فهو مظلة الجميع دون إقصاء أو تهميش، وأن اجتماع الجمعية العمومية الأول المشار اليه تطلب جهودا استثنائية وغير عادية، وتم في وقت حرج أشبه بالمهمة المستحيلة، بالاضافة الى الكلف المالية الباهظة من استضافة واقامة ومواصلات وترتيبات تكللت جميعها بالنجاح”.

bilal.alghaleeni@alghad.jo